共享單車｜HelloRide攻港　Locobike：冀做大個餅　唔係蠶食對方

內地共享單車平台「哈囉」旗下的HelloRide攻港，與唯一本地薑Locobike競爭。Locobike創辦人程俊豪今日（26日）接受《香港01》訪問指，樂見市場出現競爭者，證明市場仍有發展空間，他提到其巡邏和客服軟件管理會較有優勢，不擔心對其生意構成影響，期望可以「做大個餅，而唔係蠶食對方個餅。」



政府擬修例規管包括電動輔助單車在內的「電動可移動工具」，早於2023年運輸署與Locobike合作，在白石角推行共享電動輔助單車的試驗計劃。程俊豪表示成效理想，所有參與者均無發生交通意外，期望政府加快立法。



今年3月，內地共享單車平台「哈囉」旗下品牌HelloRide攻港，車身同樣以藍白色為主調。（洪芷菁攝）

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共享單車自2017年進軍香港，高峰期曾有多達7個共享單車營辦商，疫情時只餘下本地品牌Locobike「生還」，直至今年3月HelloRide攻港分一杯羹，其營運範圍包括屯門、元朗、天水圍等地區，暫未涵蓋沙田、將軍澳等。其車身顏色與Locobike相若，同樣以藍白色為主調。

Locobike創辦人程俊豪今日（26日）接受《香港01》訪問指，樂見市場出現競爭者，證明市場仍有發展空間。（資料圖片）

內地HelloRide設車頭燈 Locobike新車無裝 創辦人稱經常遭破壞

Locobike創辦人程俊豪表示，樂見市場出現競爭者，證明市場仍有發展空間，又指不擔心對其生意構成影響，期望擴大市場，「一齊做大個餅，而唔係蠶食對方個餅。」被問及Locobike有何優勢，他說有巡邏和客服配套更完善，且維修團隊規模大，相信軟件管理平台和硬件更新速度會有優勢。

HelloRide的車款設有前燈，晚上7時至早上7時開鎖踩車時自動開啟，車身亦裝有太陽能充電系統和可更換電池，以用於車頭燈等設備充電及使用。相比之下，Locobike近年推出的單車沒安裝車頭燈，需由車手自行配備，程俊豪解釋，原因是以往前燈常遭破壞，他強調部份單車仍有車頭燈，「呢個都唔係特別配置......有個樣係到啫，work唔work都係問題」，又說應用程式內有售單車燈。

Locobike創辦人程俊豪表示，生意比起2019年有7至8倍增長，現時管理過萬部單車，用戶數量多達60萬。（資料圖片／盧翊銘攝）

單車徑長度增 疫後市民健康意識高 生意較2019年增7至8倍

他期望新營辦商「認真營運」，並說以往其他營辦商因管理不善，以致街道充斥不少壞車，令社會出現反對聲音、行業形象受損。他說近年Locobike積極做教育推廣，有感市民使用共享單車的習慣有所改善。

他稱由於單車徑長度增加，疫情後市民的健康意識提高，因此其生意比起2019年有7至8倍增長，現時管理過萬部單車，用戶數量多達60萬；Locobike亦有向新用戶提供優惠。

電動輔助單車屬其中一種「電動可移動工具」，未有登記或領牌駕駛屬於違法。（資料圖片／余睿菁攝）

參與電動單車試驗計劃 稱一年無意外發生 成效理想

電動輔助單車屬其中一種「電動可移動工具」，未有登記或領牌駕駛屬於違法。運輸署早於2023年3月與Locobike合作，在白石角推行共享電動輔助單車的試驗計劃，為期12個月。程俊豪表示共有300人參與，一年內無發生任何交通意外，認為成效理想。

政府擬修例規管包括電動輔助單車在內的「電動可移動工具」，程俊豪期望政府加快立法，讓市民有多一個選擇，更輕鬆地踩單車，亦有利於創科公司研發更多配套。