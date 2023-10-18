男子騎共享單車被車座暗針扎傷　驗血兼打破傷風針　平台回應

綜合內媒報道，近日，廣州有網民稱在騎共享單車時，被車座內隱藏的暗針扎傷，令他擔心感染病毒風險，所幸驗血後均為陰性，又打了破傷風針。事後他聯絡共享單車平台，指平台僅同意退還車費。當地派出所民警表示，事件正在調查跟進中。



據該網民自述，10月15日晚9時左右，他在廣州市太和地鐵站D口與E口之間，掃碼解鎖了一輛「喵跑出行」共享電動車，坐上車後發現臀部被車座裏藏的暗針扎傷。

男子騎共享單車被車座暗針扎傷。（網絡）

相關影片顯示，兩根繡花針大約3cm長，嵌入座椅內，將座椅向下擠壓後，針頭才會露出。該網民稱，時候共享單車運營商僅退還車費，他選擇報警處理，於次日前往醫院驗血檢查、打破傷風針，各項檢查報告均顯示陰性。

對於事件，涉事共享單車平台官方客服回應表示，要根據事件的具體情況和人員的受傷程度，由事故專員對接。當地警方表示，事件正在調查中，有進展會及時與當事人聯系。

對於「車座藏暗針」的行為，河南澤槿律師事務所主任付建分析，如果是他人故意將針藏在車座中，可以認為是惡意破壞行為。如果能找到實施者，當然由實施者承擔責任。但在實施者未能找到的情況下，共享電單車的運營商就需要承擔賠償責任。當事人可積極和平台企業溝通，溝通無效可以撥打12315市場監督電話維權，也可以保存證據到法院起訴。