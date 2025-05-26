元朗可疑青年搭訕小學女生請吸電子煙　家長紛提醒女兒勿答陌生人

近日元朗疑有青年在公園向小學女生搭訕，請吃食物、吸食電子煙等，引起不少家長擔憂，區內有部分小學發出通告提醒家長保護子女安全。



有途經涉事地點的家長稱，一星期前已知悉事件，將加強提醒女兒勿與陌生人交談，經過地點時將「拖實阿女隻手」；有家長表示，已日日接送女兒上學及放學，知悉事件後準備購買可定位的兒童手表。



近日疑有年輕男子在元朗康樂路公園及球場一帶，向小學女生搭訕和結識等。（林子慰攝）

港澳信義會黃陳淑英紀念學校向家長發通告稱，有男子向區內放學後路過的小學女生搭訕，提醒家長保護子女安全。（港澳信義會黃陳淑英紀念學校通告）

八鄉北關愛隊上周一（19日）於社交平台稱，疑有年輕男子，在元朗康樂路公園及球場一帶，向小學女生搭訕和結識等，警方會在上址一帶加強巡邏。

家長：會拖實女兒 着要捉實

今日約下午4時30分所見，康樂路公園附近有不少學生經過及在內遊玩。公園工作人員稱，相關報道刊出後才知悉事件，上司已吩咐加強留意是否有類似案件發生。

約下午4時30分，康樂路公園附近有不少學生經過及在內遊玩。（林子慰攝）

途經公園的家長蔡女士表示，一星期前已在家長群組中聽聞相關事件，區內亦有不少小學發出通告提醒家長留意。被問是否擔憂5歲女兒的安全及減少經過該路段，她稱會擔憂，已提醒女兒切勿與陌生人交談，惟該路段是回家必經之路，「會拖實啲（阿女隻手），叫佢捉實。」她亦指出，日日都經過該路段，未見有可疑男子。

約下午4時30分，康樂路公園附近有不少學生經過及在內遊玩。（林子慰攝）

接獲學校通告增警惕 家長疑買可定位可通話兒童手表予女兒

接送女兒放學的曾先生表示，學校曾有通告通知家長，知悉事件後更擔心女兒的安全，除了日日接送女兒放學外，日後或購買可定位及可通話的兒童手表予女兒，確保人身安全。

接送女兒放學的曾先生表示，日後或購買可定位及可通話的兒童手表予女兒，確保人身安全。（楊凱力攝）

9歲的唐同學表示知悉事件後，自己很擔心，「（如果遇到事件）會話畀警察叔叔。」唐同學的婆婆早前未聽聞事件，表示日後會加強保護孫女，防範陌生人。另一位接送女兒放學的梁先生則稱，日後會準時接放學，並提醒其不要與陌生人傾談。

9歲的唐同學表示知悉事件後，自己很擔心，「（如果遇到事件）會話畀警察叔叔」。（楊凱力攝）

梁先生則稱，日後會準時接女兒放學，並提醒不要與陌生人傾談。（楊凱力攝）

元朗特遣隊、軍裝巡邏小隊已主動多加巡邏及留意，暫未知相關男子身份。（資料圖片）

上月2小學女生報稱遇可疑青年 未有報警

消息指，4月分別有兩名小學女生補習後，被一名年約18至20歲男子搭訕，過程中並無刑事成分，家長向校方提出事件，但未有報警，僅在社交媒體上提醒其他家長要提醒。警方知悉後，已加強巡邏，暫未知相關男子身份。