調查指約每7名港人有1人患情緒病　馬會捐逾6億助擴精神健康服務

近年港人精神健康問題備受關注，賽馬會表示，有調查發現，年齡介乎16至75歲的香港人口中，約每7人便有1人患上焦慮症、抑鬱症或其他情緒病。有見及此，賽馬會宣布撥捐6億7,800萬港元支持「賽馬會樂齡同行計劃」，將社區精神健康服務擴展至基層醫療層面，希望更多不同年齡層人士受惠。



馬會董事陳智思(右二)、醫衞局副局長李夏茵醫生（中）、香港大學副校長（國際創新中心）（暫任）任詠華教授（左二）、精神健康諮詢委員會主席林正財醫生（左一），以及安老事務委員會主席暨「賽馬會樂齡同行計劃」諮詢委員會召集人李國棟醫生（右一）為「賽馬會樂齡同行計劃」主持「樂齡新里程」啟動禮。（賽馬會提供）

「賽馬會樂齡同行計劃」今日在香港大學黃麗松講堂舉行啟動禮。計劃自2016年開始推行，透過跨界別社區支援網絡，協助改善晚年抑鬱的社會問題，提升專業人員和照顧者的應對能力，並提高公眾對長者精神健康的關注。計劃亦與全港18區的長者地區中心和精神健康綜合社區中心合作，建立覆蓋逾七成相關服務單位的綜合服務模式。

馬會董事陳智思表示，基層醫療是馬會慈善策略中「健康社區」的核心範疇，馬會積極配合政府基層醫療發展的方向，促進不同年齡群組的身、心健康。計劃在本階段與三個地區之地區康健中心 / 康健站協作，積極構建醫社合一的地區精神支援網絡。

馬會董事陳智思在計劃「樂齡新里程」啟動禮上致辭。（賽馬會提供）

賽馬會指，有調查發現，年齡介乎16至75歲的香港人口中，約每7人便有1人患上焦慮症、抑鬱症或其他情緒病。基於社會日益變化的精神健康需要，「賽馬會樂齡同行計劃」於2024年推出爲期三年的嶄新階段，嘗試在基層醫療層面提供更全面的精神健康支援服務。

賽馬會稱，該計劃有三個重點，一是推動基層醫療協作，計劃將與黃大仙地區康健中心、南區地區康健中心和西貢地區康健站協作，成立「賽馬會樂齡同行匯」，並聯同指定普通科或家庭醫生，提供「基層醫療醫生共同治理服務」；二是擴展服務年齡，把服務對象由長者延伸至45歲或以上人士 ；最後是建立轉介機制，與醫院管理局聯網合作，轉介穩定及輪候中的精神科專科門診個案至社區服務單位或指定地區康健中心／康健站，以提供支援服務。

主禮嘉賓於「樂齡新里程」啟動禮大合照。（賽馬會提供）

賽馬會透過其慈善信託基金先後審批撥捐6億7,800萬港元支持「賽馬會樂齡同行計劃」，將社區精神健康服務擴展至基層醫療層面，希望更多不同年齡層人士受惠。（賽馬會提供）

賽馬會表示，計劃在新階段預期為超過1.3萬名有抑鬱風險或徵狀的中高齡人士提供支援，當中90名參與者將獲轉介接受指定基層醫療醫生的治療。同時，計劃將培訓超過70名社工，及舉辦一系列的專業培訓工作坊，以提升相關的專業人員在精神健康支援方面的知識與實務技能。另為了強化社區支援網絡，計劃將凝聚超過480名「樂齡之友」，並舉辦逾1,500場公眾教育活動，全面提升公眾對中高齡人士精神健康的認識，協助締造健康社區。