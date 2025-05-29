國關盃辯論賽｜優先深化全球南方或北方合作？　港島民生書院奪冠

第二屆全港中學國際關係及外交辯論比賽《國關盃》早前（5月17日）於香港大學舉行總決賽，由英皇書院和港島民生書院圍繞「為應對當前國際形勢，中國深化與全球南方/全球北方經貿合作關係為較優戰略」展開激辯，最終由港島民生書院奪冠。主辦方「香港聯校國際關係及外交學會」主席梁墡鎣表示，學會秉持「論者·務在事實」的宗旨，冀在香港建立一個結合「辯論」與「國際關係」的平台，相信兩者「唯有立足事實、理性思辨，才能穿透迷霧，直指核心」，而前者可以藉此邁向真相的階梯，後者則可放諸全球視野，在利益與信念的交鋒當中，尋找合作與共識的可能。



百年未有變局之下，國際關係風起雲湧，具備「一國兩制」獨特優勢的香港，也不得不重新尋找「背靠祖國，聯通世界」、「深化國際交往合作」的支點。自2023年成立的香港聯校國際關係及外交學會，旨在透過舉辦聯校活動、撰寫國際評論、提出時事倡議，從而加深中學生對國際關係及外交理論的了解，提升本地青年的國際視野和參與世界事務的興趣。現屆執委會由來自瑪利諾修院學校 (中學部)、聖保羅男女中學、拔萃女書院、協恩中學等的學生組成。學會自去年開始舉辦全港中學國際關係及外交辯論比賽《國關盃》，今屆有超過32支中學辯論隊伍參賽，合共近130名參賽學生，並有逾58名評判支持。

本屆總決賽辯題是「為應對當前國際形勢，中國深化與全球南方/全球北方經貿合作關係為較優戰略」，由英皇書院對辯港島民生書院。雙方圍繞中美關係、戰略產業、地緣政治進行交鋒激辯，甲方英皇書院以美國近年半導體及電動車等針對中國的經貿政策，提出在當前形勢下，南南經貿合作可更有效地推動中國的產業升級。乙方港島民生書院則指，中國應作連繫全球南北的橋樑，以透過與北方的經貿合作，共同促進南方經濟以致高端產業。最終港島民生書院以較佳的表現，奪得第二屆《國關盃》總冠軍。

季軍賽辯題則為「保護主義貿易政策/自由貿易主義政策更符合當今美國戰略發展利益」，由循道中學對辯順德聯誼總會鄭裕彤中學。甲方循道中學以中方價格優勢削弱美國本地市場產品競爭力，以及全球化下導致美國產業空心化、就業機會下降的論點，論證保護主義貿易政策的優處。乙方順德聯誼總會鄭裕彤中學則以美國於推出關稅措施後股市遭逢大跌，商品價格市場波動等理據，推論保護主義貿易政策下的關稅壁壘對美國經濟直接損失，反而美國則從自由貿易中獲取經濟利潤。最後由順德聯誼總會鄭裕彤中學勝出。

第二屆《國關盃》亦獲得思哲香港基金會，香港恒生大學哲學、政治與經濟（榮譽）社會科學學士課程，香港中文大學滬港發展聯合研究所的支持，並邀得外交部駐港特派員公署國際部二秘劉安寧擔任頒獎嘉賓。作為主辦方的香港聯校國際關係及外交學會主席梁墡鎣表示，《國關盃》的精神在於「我們願意不斷提問、不斷追尋、不斷質疑。比起掌握答案，我們更需要學會去追尋答案、質疑偏見、貼近事實。」她又指出，學會正是秉持「論者 · 務在事實」的宗旨，冀在香港建立一個結合「辯論」與「國際關係」的平台，相信兩者「唯有立足事實、理性思辨，才能穿透迷霧，直指核心」，而前者可以藉此邁向真相的階梯，後者則可放諸全球視野，在利益與信念的交鋒當中，尋找合作與共識的可能。

總決賽評判團包括香港大學哲學系助理教授暨當代中國與世界研究中心研究員及羅德學者黃裕舜、香港律師會原會長暨香港政策研究所法治研究中心主任陳澤銘律師、中環資產投資管理基金創辦人暨行政總裁兼投資總監譚新強、香港恒生大學社會科學系副教授暨哲學政治及經濟學士課程總監黃沐恩、香港總商會政策及研究總監林婉梅、亞洲國際法律研究院副秘書長黎逸軒，以及《香港01》首席記者黃雲娜。

季軍賽評判為香港金融發展局總監及政策研究主管董一岳，香港浸會大學新聞系專業應用教授暨系主任李文，一國兩制研究中心高級研究主任、全國港澳研究會成員楊云，新鴻基高級公共事務經理、前立法會高級議會研究主任劉絜文，港大及城大法律系講師、高院司法助理、美國紐約州律師吳嘉康大律師，香港大學粵語辯論隊前隊長、拔萃女書院中文辯論隊教練余俊偉，以及香港恒生大學粵語辯論隊教練林俊謙。