菲律賓人質事件｜殉職領隊兄長謝志堅5.19離世　終年49歲6.8設靈

2010年菲律賓馬尼拉人質事件，被挾持的港人旅行團有7名人質受傷，8名人質死亡，包括領隊謝廷駿。其兄長謝志堅多年來為事件奔走，至2018年才由時任菲律賓總統杜特爾特就事件向港人道歉。謝志堅的親屬今日（28日）發訃告，指謝志堅於5月19日離世，終年49歲，6月8日會在紅磡世界殯儀館設靈，翌日出殯。



謝志堅的親屬今日（28日）在社交媒體公布訃告。（謝志堅Facebook）

馬尼拉人質事件發生於2010年8月23日，當地前警員門多薩強行登上康泰旅行社的旅遊巴，挾持車上乘客與當局對峙。事件持續近10小時後以流血收場，門多薩和8名人質死亡。時任總統阿基諾三世（Benigno Aquino III）拒絕道歉。

事隔8年，即直到2018年才由時任菲律賓總統杜特爾特就事件向港人道歉，當時謝志堅形容，這是一個遲來的道歉，但亦算是對死傷者家屬的一個尊重。