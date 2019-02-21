【秘魯挾持】回顧港團外遊遇險境　馬尼拉人質事件釀8死港人最痛

秘魯東部豪華酒店Inkaterra Reserva Amazonica周二（19日）晚發生綁架案，41名參加尊賞假期及捷旅假期旅行團的港人一度遭挾持。港人外遊遇險事件偶有發生，最令人痛心的莫過於2010年8月馬尼拉人質事件，康泰旅行團被槍手挾持，終釀成八名港人死亡慘劇。2001年4月，車臣遊擊隊在挾持120位客人，當其中包括12名國泰空姐，逾十小時後才釋放人質。

時任菲律賓總統阿基諾三世談論人質事件時露出笑容被指態度輕佻，不尊重死者。（路透社）

馬尼拉人質事件 八死七傷港人最痛

回顧香港旅客在外地遇挾持的事件，最令港人傷痛的，是2010年8月23日，在菲律賓馬尼拉發生的康泰旅行團被槍手挾持，釀成八名港人死亡的事件。當日早上九時許，當地前警察門多薩登上康泰團的旅遊巴士，挾持車上的港旅行團，要求跟政府談判，讓自己復職。

門多薩一度釋放九名人質，一名菲籍司機人質逃脫，但談判了十多小時，至晚上事件仍未解決。門多薩在黃昏先射殺港人領隊謝廷駿，再向其他團友開槍。菲律賓特警攻堅不果，其間門多薩再次開槍，約個多小時後，狙擊手將門多薩擊斃，但旅遊巴內已造成八死七傷。事後港府向菲律賓發出黑色外遊警示。

港人菲律賓屢遇挾持之禍

港人過去多次在菲律賓遇到險境，早於1998年，三名港人在菲律賓南部偏遠島嶼錫坦凱島﹐被近30名回教槍手挾持。綁匪要求150萬港元贖金，菲律賓警方一度突擊搜查南部達納村但無功而還。菲律賓當時局勢動盪，據報除了三名港人，另有一名意大利神父和一名80歲臺灣老人等共9人受挾持。

車臣遊擊隊土耳其挾持國泰空姐

恐襲陰霾密佈，也增加了全球旅客風險。在2001年4月，車臣遊擊隊在土耳其伊斯坦布爾的瑞士酒店，挾持120位客人，當中12名國泰空姐，被挾持逾十小時。當時槍手手持長槍，雙方的語言難以溝通，被挾持的港人互相支持，期間槍手讓她們飲水、致電報平安。槍手最後無條件釋放人質，當時有空姐赤腳逃離險境。

四名港人2016年遊德期間被兇徒持斧頭斬傷，為港人關注。（資料圖片） 德國恐襲 四港人受斧傷 2016年7月，4名港人在德國南部城市維爾茨堡（Würzburg）火車上，被阿富汗青年以斧頭及刀襲擊，其中3人一度危殆。事件深受港人關注，本港多間傳媒派採訪隊到當地報道。

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