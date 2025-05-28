熱帶氣旋名單新增布里、海星及天馬　取代舊有杜蘇芮、蘇拉及海葵

颱風委員會第五十七屆會議通過，西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單，今年增3個新名字，包括「布里」、「海星」及「天馬」，取代舊有曾造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋，「杜蘇芮」、「蘇拉」及「海葵」。3個新名字分別由韓國、越南及中國提出。



颱風委員會第五十七屆會議通過，今年熱帶氣旋增3個新名字，分別是「布里」、「海星」及「天馬」，取代舊有曾造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋，「杜蘇芮」、「蘇拉」及「海葵」。（廖雁雄攝）

新名字於颱風委員會的第五十七屆會議中通過，西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單會採用，新名字具不同意義，由韓國提出的「布里」代表大麥，由越南提出的「海星」代表一種通常呈星形的棘皮無脊椎動物，而由中國提出的「天馬」代表中國古代神話中的飛馬。

被取代的3個舊有名字「杜蘇芮」、「蘇拉」及「海葵」都曾造成重大人命傷亡和經濟損失，根據慣例，颱風委員會會考慮將這些熱帶氣旋除名。

熱帶氣旋「杜蘇芮」、「蘇拉」及「海葵」於2023年的路徑。（政府新聞網截圖）

超強颱風「杜蘇芮」於2023年7月下旬吹襲菲律賓期間，造成至少25人死亡，超過245萬人受災，經濟損失超過54億菲律賓披索。「杜蘇芮」亦在中國造成約295萬人受災，經濟損失超過147億元人民幣。



2023年颱風杜蘇芮致中國建築物受損嚴重。（視覺中國）

2023年颱風杜蘇芮過後，廈門街頭，環衛工人正在清理吹到的大樹。（視覺中國）

超強颱風「蘇拉」於2023年8月下旬為菲律賓北部帶來狂風暴雨，造成至少兩人死亡，超過116萬人受災，經濟損失超過24億菲律賓披索。



2023年9月2日，颱風「蘇拉」吹襲香港過後各區出現塌樹。市民小心繞過樹枝前行。（資料圖片/夏家朗攝）

2023年9月2日，「蘇拉」以強颱風級登陸廣東珠海，近距離影響深圳。在深圳主幹道深南大道邊，綠化工人冒雨清理倒伏的大樹。（新華社）

強颱風「海葵」於2023年9月初吹襲中國期間，造成超過159萬人受災，經濟損失超過50億元人民幣。



2023年9月2日，受颱風「海葵」影響，浙江省溫嶺市石塘鎮金沙灘海域掀起巨大浪花。（新華社）