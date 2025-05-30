孫玉菡：技術工種專才年齡限制放寬至40歲　預期多來自內地

勞工及福利局局長孫玉菡今早（30日）在港台節目表示，當局決定將技術工種專才年齡限制由35歲，放寬至40歲以下。他指預期相關專才多來自內地，而當局所設配額為3年共一萬名專才，相信對本港技術員影響有限，既可解決人手短缺，亦可保障到技術員就業。孫玉菡又說，很快便會公布計劃細節。



勞工及福利局局長孫玉菡今早（30日）在港台節目表示，當局決定將技術工種專才年齡限制由35歲，放寬至40歲以下。（資料圖片/廖雁雄攝）

稱各地人口老化 年青定義漸改變

孫玉菡在港台節目《千禧年代》表示，當初政府構思新增渠道吸引技術工種專才來港時，將年齡限制在35歲，惟經諮詢後，認為將年齡限制改為介乎18至40歲會更理想。他指不單是香港，各地人口都有老化，年青的定義亦會慢慢改變，當局放寬年齡限制，有助吸引具適當能力的技術員來港。

他續說，計劃會選定一些人手短缺較嚴重的行業，例如電梯維修、電業技術員、院舍的登記護士等。至於香港欠缺的工種，如發展新型工業所需的技術員，亦會透過計劃容許相關技術員來港。孫玉菡稱，當局對專才「冇限制嚟自咩地方」，但預期他們多來自內地。

孫玉菡稱，當局對專才「冇限制嚟自咩地方」，但預期他們多來自內地。（資料圖片/梁偉權攝）

三年共一萬名額 料對港勞工影響有限

孫玉菡表示，相關專才需視乎工種，符合不同資歷要求，如電梯維修等工種便有有實習要求。他指相關專才須符合本地發牌要求，但「要令佢嚟香港先」，其後再符合本地要求。

至於引入技術工種專才會否影響本港技術員就業，孫玉菡稱計劃設有配額，3年共一萬個，相信對本港技術員影響有限，既可解決人手短缺，亦可保障到技術員就業。