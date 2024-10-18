港府擬設渠道搶技術工種專才　三年設一萬配額　要求35歲以下

港府繼續搶人才，勞工及福利局局長孫玉菡今日（18日）在施政報告記者會上指，面對香港未來的人力短缺，特別是技工短缺，需要集中吸引年輕、有專業技能的人才長遠留在香港，所以「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」會新增渠道，設年齡限制及配額吸引技工專才來港，料三年會設一萬配額，僅補充短缺數量的六分之一。



政府今午（18日）繼續舉行記者會講解施政報告措施。（吳綽詩攝）

勞工及福利局局長孫玉菡提及幾項措施，當中提到「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」會新增渠道，吸引技術工種專才來港。

孫玉菡指，政府下月會公布最新人力資源推算，結果反映到2028年，香港各行業人力短缺約18萬人，當中有六萬是技工，對城市運作有大影響，故有需要集中吸引年輕、有專業技能的人才長遠留在香港，相關渠道會有年齡限制，且有配額，料三年會設一萬配額，僅補充短缺數量的六分之一。

被問到為何要在補充勞工計劃以外，另設渠道引入技術工種專才，孫玉菡回應指，兩者屬不同層次，前者只是短期解決的辦法，「過左合約佢會走、唔會留、都唔會係香港令技能提升。」

他續指，後者的出現正因為當局見到最新人力推算指出，至2028年，技工短缺會達六萬，而現有本港有約40萬本地技工，中位年齡已達50歲，有四成更已達55歲，且難找年輕人入行，若然「咩都唔做」，屆時13%至14%的技工短缺，將影響城市運作，需要提早籌謀，「我哋講明要後生嘅」，暫擬將年齡限制定於35歲以下，「希望佢奉獻佢嘅青春。」

勞工及福利局局長孫玉菡提及幾項措施，當中提到「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」會新增渠道，吸引技術工種專才來港。（吳綽詩攝）

此外，高才通的大學名單會增加，未來會有22間內地大學，數量將與英國大學相同，屬「大嘅轉變」。此外，高才通下屬A類、即年收入達250萬元的高才，其簽證會由兩年延長至三年，且適用於新舊申請。

孫玉菡形容，這班A類人才是全球爭相搶奪的人才，有四分之一會創業，不止可以創造經濟價值，也會帶來新工種。

就優秀人才入境計劃，當局將會推出新的綜合計分制，並新增機制，主動邀請頂尖人才來港，「最好嘅人未必想申請，個個都搵我，點解我要花咁多功夫去申請。」他強調，港府要三顧草蘆、更主動去請人才來港。

他也表示，留人才同樣重要，政府已訂出新的積效指標，在2025至2027年目標讓五萬人才留港，人才辦未來也會加強其工作。他又指，政府「對本地人都好關心」，將來所有人、包括有大學學位的人士也可參與僱員再培訓局的課程，該局也會轉型成技能提升機構，長遠也會研究是否要改名、修訂相關條例，以配合香港經濟轉型。