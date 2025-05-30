聯合醫院病人鼻胃喉偏離　曾現胸腔積液　疑醫護未妥善跟進X光片

再有公立醫院發生醫療事故，基督教聯合醫院今日（30日）公布一宗鼻胃喉位置偏離的事件。一名耳鼻喉科病人在今年5月26日接受手術期間疑「插錯」鼻胃喉，惟手術後的X光檢查影像，懷疑未被妥善跟進，因此沒有即時發現鼻胃喉的位置偏離。至翌日下午約5時，病人接受檢查時才被發現鼻胃喉的位置偏離，醫護人員隨即停止輸注，並移除鼻胃喉進行胸腔引流，該病人目前情況穩定。



院方已向家屬詳細解釋及致歉，提供一切可行協助及跟進治療，並成立委員會詳細了解事件成因，將於8周內向醫管局總辦事處提交報告。



基督教聯合醫院公布，一名耳鼻喉科病人5月26日手術期間插錯鼻胃喉。（資料圖片）

病人5.26手術期間插鼻胃喉 5.27下午5時才發現鼻胃喉位置偏離

基督教聯合醫院今日公布一宗醫療事故，一名耳鼻喉科病人在5月26日手術期間置入鼻胃喉，供手術後輸注藥物及營養奶。手術完成後，病人因應臨床需要入住深切治療科病房，以接受緊密監察。

醫護人員其後為病人安排X光檢查，以核實鼻胃喉位置。翌日（27日）早上約10時，另一名醫生在評估該病人情況後，指示護士可用鼻胃喉餵食，護士其後為病人抽取胃液樣本測試酸鹼值，得出讀數與胃液吻合後，遂按照既定準則，於早上約11時半開始為病人輸注藥物及營養奶，當時病人沒有異常情況。

醫護人員其後於下午約5時為病人檢查時，懷疑鼻胃喉位置偏離，隨即停止輸注，並移除鼻胃喉。

基督教聯合醫院強調非常關注事件，已聯絡病人家屬詳細解釋及致歉。（資料圖片）

病人肺部有少量氣胸及胸腔積液 胸腔引流後情況穩定

醫療團隊在當晚及翌日早上（27日及28日）分別為病人進行支氣管鏡、X光、電腦掃描及超聲波掃描檢查，結果發現病人肺部出現少量氣胸及胸腔積液。

醫療團隊為病人進行胸腔引流，其後病人臨床情況已趨穩定，意識清醒並可自主呼吸及溝通自如。團隊會繼續密切監察病人的臨床情況，提供適切治療。

基督教聯合醫院成立根委員會詳細了解事件成因，將於8周內向醫管局總辦事處提交報告。（資料圖片）

鼻胃喉X光影像懷疑未被妥善跟進 導致事故發生

一般而言，病人在完成相關手術後，醫護人員會安排X光檢查，核實鼻胃喉位置，並上載至臨床醫療系統，由當值醫生檢視。不過，院方初步檢視事件後發現，雖然鼻胃喉中抽取的液體酸鹼度與胃液吻合，但當日手術後的X光檢查影像，懷疑未被妥善跟進，因此沒有發現鼻胃喉的位置偏離。

醫院已向家屬解釋及致歉 成立委員會8周內向醫管局交報告

基督教聯合醫院強調非常關注事件，已聯絡病人家屬詳細解釋及致歉，並會保持密切溝通，提供一切可行協助及跟進治療。

基督教聯合醫院已透過早期事故通報系統，向醫管局總辦事處報告事件，成立根源分析委員會詳細了解事件成因，將於8周內向醫管局總辦事處提交報告。