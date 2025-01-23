高拔陞不續任行政總裁　回應公院醫療事故：盼社會不要只見到黑點

醫院管理局大會今日（23日）舉行內務會議，現任行政總裁高拔陞早前已向主席范鴻齡表達意願，希望於今年七月底合約任期屆滿後，不再尋求續任醫管局行政總裁。高拔陞表示，決定是經過長時間考慮後作出，過程間亦獲政府、醫管局挽留，但認為現在是合適的時間離任。被問到未來去向，他指希望先休息一下，但稱對臨床工作仍十分有興趣，又指希望可以擔任教學工作，但現時未有任何確切計劃。



醫院管理局行政總裁高拔陞。（資料圖片/梁鵬威攝）

向全體醫管局員工發信宣布消息：心中有萬般不捨

高拔陞今日向全體醫管局員工發信宣布，已決定在今年7月約滿後不再尋求續任行政總裁一職，形容他心中有「萬般不捨」，又指能在醫管局不同崗位服務市民三十多年，是他人生最大的榮幸。

高拔陞見記者時表示，不再尋求續任醫管局行政總裁決定是經過長時間考慮後作出，當中包括個人、家庭，以至機構，但認為經歷新冠疫情等挑戰後，醫療系統亦回復得不錯，又認為六年時間對公職來說是一個合適的長短，現時是合適的時間離任。高拔陞又透露，在過程間曾獲醫務衛生局局長盧寵茂、醫管局主席范鴻齡等挽留。

任內6年有危有機 最大挑戰是什麼？高：過咗就覺得唔係咁難

高拔陞形容六年任期內醫管局是有危有機，一方面要應對疫情等衝擊，但另一方面亦得到政府和國家政策的支持，資源上亦比他六年前上任時多了不少；與內地大灣區等的融合，亦隨着疫情而加；全球招聘等搶人才計劃、發展智慧醫療等，亦有不錯的成績，認為這些成績得來不易。

被問到他六年任期內的最大挑戰，他稱「好難講，過咗就覺得唔係咁難」，又認為不應該用挑戰來形容，坦言新冠疫情是人生中的寶貴經歷，「有幾多人嘅career（職業生涯）可以有機會經歷咁大件事」，笑言若錯過這次經驗，或者反而會感到失落。

被問醫管局剛剛成立改革委員會便離任是否合適時機，他認為，醫管局多年來已發展出成熟而且高水平的管理系統，又引用范鴻齡的說話指，今次全面改革非翻天覆地改革，因此不會因為他的離任而有大影響。他強調，在醫管局這麼龐大的機構，長期都有不同新事情發生，「永遠都可以話（時機）唔啱，但永遠都會有交替」，強調對醫管局的系統有信心。

他又感謝歷任醫管局主席，特別點名范鴻齡，稱與對方「好夾，跟佢學咗好多嘢」，形容對方「好識得做主席」。他又感謝醫管局大會各個成員，自稱一直擔任臨床工作，「世面都唔係見得好多」，而大會雲集全港各界別頂尖的人士，包括財務、法律、工程等，坦言他們是醫管局「唔會自己請到嘅專才」，讚揚他們「無得頂」。

醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片/歐嘉樂攝）

他又特別感謝醫管局全體同事一直以來付出，指香港公營醫療服務在全球不論效率還是水平都是全球頂尖，對得住香港的國際城市名號。他又提到疫情期間，醫管局不時因應疫情情況有改變，同事即使或有怨言，但都會全力配合，並憶述上任之初被記者問到若再有「沙士」能否應付，他當時稱對同事十分有信心，「我哋嘅準備唔會比其他人（地方）差」，指自己今日仍抱同一看法。

像醫管局這樣龐大醫療系統，總有不理想或 蝦碌的時候，期望社會唔好一張白紙淨係見到黑點。 醫院管理局行政總裁高拔陞

談到公立醫院近年發生的醫療事故，他認為像醫管局這樣龐大的醫療系統，總有不理想或 「蝦碌」的時候，期望社會「唔好一張白紙淨係見到黑點」。

公營醫療需求一定持續增加 預告繼任人工作不容易

至於其繼任人，他稱要交由遴選委員會決定，又指有信心可以在他離任前找到合適人選，稱會做好交接工作。不過，他提到隨着香港人口急速老化、醫療科技大幅進步令人口壽命延長，市民對公營醫療的需求一定會持續增加，認為其繼任人的工作並不容易。

希望「抖下先」 未來或擔任教學工作

被問到未來去向，高拔陞指希望「抖下先」，笑言與他同年畢業的舊同學不少已退休，但現時未有確切打算。但他稱，自己對臨床工作仍十分有興趣，另一方面，他指自己很希望向新一代分享自己行醫的經驗，頗肯定自己未來會擔任教學工作，但強調現時未與任何機構展開相關討論。