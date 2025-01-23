高拔陞不續任行政總裁　回應公院醫療事故：盼社會不要只見到黑點

撰文：林遠航
出版：更新：

醫院管理局大會今日（23日）舉行內務會議，現任行政總裁高拔陞早前已向主席范鴻齡表達意願，希望於今年七月底合約任期屆滿後，不再尋求續任醫管局行政總裁。高拔陞表示，決定是經過長時間考慮後作出，過程間亦獲政府、醫管局挽留，但認為現在是合適的時間離任。被問到未來去向，他指希望先休息一下，但稱對臨床工作仍十分有興趣，又指希望可以擔任教學工作，但現時未有任何確切計劃。

醫院管理局行政總裁高拔陞。（資料圖片/梁鵬威攝）

向全體醫管局員工發信宣布消息：心中有萬般不捨

高拔陞今日向全體醫管局員工發信宣布，已決定在今年7月約滿後不再尋求續任行政總裁一職，形容他心中有「萬般不捨」，又指能在醫管局不同崗位服務市民三十多年，是他人生最大的榮幸。

高拔陞見記者時表示，不再尋求續任醫管局行政總裁決定是經過長時間考慮後作出，當中包括個人、家庭，以至機構，但認為經歷新冠疫情等挑戰後，醫療系統亦回復得不錯，又認為六年時間對公職來說是一個合適的長短，現時是合適的時間離任。高拔陞又透露，在過程間曾獲醫務衛生局局長盧寵茂、醫管局主席范鴻齡等挽留。

任內6年有危有機　最大挑戰是什麼？高：過咗就覺得唔係咁難

高拔陞形容六年任期內醫管局是有危有機，一方面要應對疫情等衝擊，但另一方面亦得到政府和國家政策的支持，資源上亦比他六年前上任時多了不少；與內地大灣區等的融合，亦隨着疫情而加；全球招聘等搶人才計劃、發展智慧醫療等，亦有不錯的成績，認為這些成績得來不易。

被問到他六年任期內的最大挑戰，他稱「好難講，過咗就覺得唔係咁難」，又認為不應該用挑戰來形容，坦言新冠疫情是人生中的寶貴經歷，「有幾多人嘅career（職業生涯）可以有機會經歷咁大件事」，笑言若錯過這次經驗，或者反而會感到失落。

被問醫管局剛剛成立改革委員會便離任是否合適時機，他認為，醫管局多年來已發展出成熟而且高水平的管理系統，又引用范鴻齡的說話指，今次全面改革非翻天覆地改革，因此不會因為他的離任而有大影響。他強調，在醫管局這麼龐大的機構，長期都有不同新事情發生，「永遠都可以話（時機）唔啱，但永遠都會有交替」，強調對醫管局的系統有信心。

他又感謝歷任醫管局主席，特別點名范鴻齡，稱與對方「好夾，跟佢學咗好多嘢」，形容對方「好識得做主席」。他又感謝醫管局大會各個成員，自稱一直擔任臨床工作，「世面都唔係見得好多」，而大會雲集全港各界別頂尖的人士，包括財務、法律、工程等，坦言他們是醫管局「唔會自己請到嘅專才」，讚揚他們「無得頂」。

醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片/歐嘉樂攝）

他又特別感謝醫管局全體同事一直以來付出，指香港公營醫療服務在全球不論效率還是水平都是全球頂尖，對得住香港的國際城市名號。他又提到疫情期間，醫管局不時因應疫情情況有改變，同事即使或有怨言，但都會全力配合，並憶述上任之初被記者問到若再有「沙士」能否應付，他當時稱對同事十分有信心，「我哋嘅準備唔會比其他人（地方）差」，指自己今日仍抱同一看法。

像醫管局這樣龐大醫療系統，總有不理想或 蝦碌的時候，期望社會唔好一張白紙淨係見到黑點。
醫院管理局行政總裁高拔陞

談到公立醫院近年發生的醫療事故，他認為像醫管局這樣龐大的醫療系統，總有不理想或 「蝦碌」的時候，期望社會「唔好一張白紙淨係見到黑點」。

公營醫療需求一定持續增加　預告繼任人工作不容易

至於其繼任人，他稱要交由遴選委員會決定，又指有信心可以在他離任前找到合適人選，稱會做好交接工作。不過，他提到隨着香港人口急速老化、醫療科技大幅進步令人口壽命延長，市民對公營醫療的需求一定會持續增加，認為其繼任人的工作並不容易。

希望「抖下先」　未來或擔任教學工作

被問到未來去向，高拔陞指希望「抖下先」，笑言與他同年畢業的舊同學不少已退休，但現時未有確切打算。但他稱，自己對臨床工作仍十分有興趣，另一方面，他指自己很希望向新一代分享自己行醫的經驗，頗肯定自己未來會擔任教學工作，但強調現時未與任何機構展開相關討論。

醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片/梁鵬威攝）
高拔陞：急症室求診人次增　料農曆新年後達高峰　正研無人機送藥跨境救護車首例｜67歲呼吸衰竭男病人40分鐘送至屯院　收費幾多？跨境救護車首例｜67歲慢性支氣管病人今早經深圳灣口岸送屯門醫院大灣區跨境直通救護車首例　病人今早由港大深圳醫院送屯門醫院流感｜料學校多爆發　防護中心去信全港學校採取措施　學生要探熱醫管局年報出爐　CEO高拔陞年薪增4.8%至686.7萬　員工成本624億流感｜高拔陞：如院舍感染增　派醫生到訪診治　提供感染控制建議
醫院管理局
高拔陞