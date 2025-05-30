18歲中學生患肺結核自行出院、無如期治療　衞生防護中心發隔離令

衞生防護中心今日（30日）公布，一名18歲過往健康良好的男中學生，因出現氣促、長期咳嗽、痰中帶血等病徵，在5月14日到伊利沙伯醫院求診，病人過去未有按「香港兒童免疫接種計劃」的建議接種卡介苗，痰液樣本證實感染結核桿菌。其後病人5月25日在主診醫生不建議的情況下自行出院，他在5月26日曾到胸肺科診所求診，惟其後沒有如期繼續接受治療。



若病人停止治療會增加傳播風險，衞生防護中心多次向病人及其家屬勸喻無果後，今日已發出強制隔離令，將病人帶往瑪嘉烈醫院接受隔離治療。至於病人就讀的學校暫無發現感染個案，中心提醒市民如有結核病的病徵，應及早求醫。



結核病是一種經空氣傳播的疾病，當結核病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣中散播。（資料圖片）

衞生防護中心5月14日接獲伊利沙伯醫院通報指，一名18歲男中學生感染結核桿菌，過去未有按「香港兒童免疫接種計劃」的建議接種卡介苗疫苗。（資料圖片）

衞生防護中心公布，5月14日接獲伊利沙伯醫院通報指，一名18歲過往健康良好的男中學生，在5月13日因氣促、長期咳嗽、痰中帶血、發燒及消瘦到伊院求診，同日入院接受治療。他的痰液樣本經測試後證實感染結核桿菌，而病人未有按「香港兒童免疫接種計劃」的建議接種卡介苗疫苗。

病人5.25自行出院 5.26曾到胸肺科診所求診 其後再無接受治療

直至5月25日，病人在主診醫生不建議的情況下自行出院。由於病人需要繼續接受全監督藥物治療，他被轉介至中心的胸肺科診所跟進，雖然病人在5月26日曾到過胸肺科診所求診，接受一次抗結核藥物治療，惟其後沒有如期繼續到診所接受治療。

衞生防護中心5月14日接獲伊利沙伯醫院通報指，一名18歲男中學生感染結核桿菌，過去未有按「香港兒童免疫接種計劃」的建議接種卡介苗疫苗。（資料圖片／羅國輝攝）

今日向病人發出強制隔離令 帶往瑪嘉烈醫院接受隔離 學校暫無感染個案

胸肺科診所醫護人員曾多次向病人及其家屬勸告，提醒持續藥物治療的重要，考慮到病人只曾接受短暫抗結核藥物治療，若停止治療將導致感染情況惡化，更會增加傳播風險，有機會衍生抗藥性結核桿菌，對公共衞生構成威脅。

衞生防護中心今日已向病人發出強制隔離令，將病人帶往瑪嘉烈醫院接受隔離治療。而中心正為該病人就讀學校的老師、職員和同級學生安排篩查，暫時沒有發現其他感染個案，中心會繼續跟進事件和採取適當行動。

衞生防護中心總監徐樂堅呼籲，若15歲以下兒童未曾接種卡介苗，父母應及早為其子女安排打針。（黃浩謙攝）

徐樂堅︰結核病感染過程需要與病人長時間接觸

衞生防護中心總監徐樂堅指，結核病是一種經空氣傳播的疾病，當結核病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣中散播。若旁人吸入這些小點，便有可能會受到感染。

徐樂堅又指，一般而言，感染過程是需要與病人長時間接觸，市民應恆常保持對結核病的警覺性，培養良好生活習慣，包括均衡飲食、戒煙戒酒、配合適當運動和休息，以減低致病的機會。

徐樂堅強調，卡介苗疫苗能有效預防肺部以外發生的嚴重結核病，包括結核腦膜炎，若15歲以下兒童未曾接種，父母應及早為其子女安排打針。

肺癆的檢測方法通常是照肺部 X 光，即使肺片無花，也未必代表外傭沒有患有肺結核。（圖片：Shutterstock）

衞生防護中心轄下胸肺科診所提供免費治療

衞生防護中心提醒，市民如有長期咳嗽、痰中帶血、消瘦、發燒和午夜盜汗等徵狀，應及早求醫，只有盡早發現病例及適時接受抗結核藥物治療，才是最主要的結核病防控措施。中心轄下的胸肺科診所，為結核病患者提供免費的診斷和門診治療，若染上結核病，應加強呼吸道衞生和咳嗽禮儀，並跟從醫生指引接受治療。