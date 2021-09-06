肺結核｜近一年半爆11宗校園個案　共24人染病　2宗屬耐多藥個案

衞生防護中心胸肺服務今日（6日）公布，胸肺服務在去年共接獲3,699宗（臨時數字）結核病呈報個案，呈報率為每10萬人49.3宗，而耐多藥結核為低於1%。去年共校園出現7宗個案組群，總患者人數為14；而今年1月至6月，校園出現了4宗個案組群，共涉及10人。中心提醒學校管理層、學生及家長應時刻保持個人及環境衞生，提防結核病。



去年共3699宗呈報 3至24歲佔5%

衞生防護中心表示，胸肺服務在去年共接獲3,699宗（臨時數字）結核病呈報個案，呈報率為每10萬人49.3宗，而耐多藥結核為低於1%。衞生署發言人指，結核病在本港仍然相當普遍。

組群個案在校園亦時有發生，大多因結核病潛伏期偏長，患者較遲出現病徵及延遲求診，以致病例未能被及早發現。在去年的結核病呈報個案中，年齡介乎3歲至24歲的個案數字佔182宗，比率為5％。

上半年2宗耐多藥個案已接受有效治療

同年校園共出現7宗個案組群，個案總人數為14。今年1月至6月，校園出現了4宗個案組群，共涉及10人，由2至4宗個案組成，當中有2宗耐多藥結核個案，並已接受有效的藥物治療。

結核病是一種經空氣傳播的疾病，當結核病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣中散播。若旁人吸入這些小點，便有可能會受到感染。但一般而言，與病人長時間接觸才是有效傳染的最重要條件。

中心提醒市民必需繼續保持對結核病的警覺性，培養良好生活習慣，包括均衡飲食、戒煙戒酒、並配合適當運動和休息。市民如有長期咳嗽、痰中帶血、消瘦、發燒和午夜盜汗等徵狀，便應及早求醫。若不幸染上結核病，便應注重呼吸道衞生和咳嗽禮儀，並接受治療。