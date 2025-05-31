何伯何太同被控傷人　何太准5千元保釋　何伯仍然留院

受電視台訪問而成城中熱話人物的何伯與何太，兩人昨（30日）疑在屯門家的升降機大堂衝突，並有人受傷，兩人均被捕及被控，其中何太被控傷人，何伯則被控蓄意傷人，案件今（31日）在西九龍裁判法院提堂，何太今有到庭應訊，何伯則仍留醫而缺席聆訊，裁判官朱文瀚應控方將案件押後至7月25日再訊，以待索取何伯的醫療報告及有待警方進一步調查。



何太葉秀定昨日亦有被送到醫院檢查傷勢。（黃學潤攝）

何伯何及何太葉秀定，去年因接受TVB節目《東張西望》訪問而爆紅。（影片截圖）

何太昨日有送院，今日已能出庭應訊。（黃學潤攝）

何太准保但不准回案發地點

何太穿着紫色風衣上庭，情緒平靜，上庭時雙手垂下交叉放在身前，表現謙卑。朱官准何太以5000元現金保釋，條件包括不得直接或間接接觸控方證人、不得離港、不得返回案發地點，亦須交出旅遊證件及每星期三次到屯門警署報到。

何伯仍然留醫

至於何伯則仍然留院，案件將押後至6月8日在屯門法院再訊，期間何伯交由警方看管。

兩人各被控傷人及蓄意傷人罪

2名被告何煊（77歲，退休人士）及葉秀定（44歲，家庭主婦），分別被控一項有意圖而傷人及傷人罪，指他們分別於2025年5月30日在香港新界屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓大堂意圖使對方身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害葉秀定；以及在同時同地，非法及惡意傷害何煊。

案件編號：WKCC2360/2025