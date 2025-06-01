天眼執法｜警方駁通港鐵、房屋署、運輸署及康文署閉路電視入系統

警務處表示正與相關政府部門及持份者保持緊密協作，今年起分階段將各機構部份閉路電視影像及數據接入警方的「銳眼」執法計劃系統，進一步提升防罪及滅罪效能。據了解，警方計劃「駁通」港鐵、房屋署、運輸署及康文署的閉路電視系統，料網絡增至約2萬個鏡頭。



房屋署、運輸署及康文署都表示，現時閉路電視系統無人面識別功能，房屋署更稱沒有收音功能。連同港鐵在內，四機構均稱目前只有獲授權人士才會查看閉路電視系統的影片。



▼上海街及豉油街交界行人路▼

警閉路電視今年增至2000組 蕭澤頤：未來加入人工智能及人面識別

警方去年開始開始「銳眼」執法計劃系統，於罪案較高及人流較多的公眾地方安裝閉路電視系統。時任警務處處長蕭澤頤今年2月中表示，有3宗謀殺案在該系統協助下，在8小時內偵破，成效顯著，會在今年年底前全港增至2,000組，未來亦會加入人工智能功能，人面識別會是方向之一，但暫時未實行。

港鐵：警方若因執法或保安需要 會在符合相關法規下作出跟進

港鐵表示，因應日常營運及管理需要，港鐵部份範圍及設施設有閉路電視，協助職員監察車站人流情況，以便在有需要時作客流管理，協助乘客及處理突發情況等，這些閉路電視沒有人臉識別功能，亦會貼有標示，提醒其操作會用作保安及監察目的。

港鐵稱就處理及使用閉路電視片段一直有嚴謹的程序和指引，包括符合個人私隱條例的相關規定，公司內部只有經既定程序獲授權的人員方可查看閉路電視的影像。

港鐵表示，警方若因執法或保安需要，並按既定程序或根據法院命令要求提供相關片段，公司會在符合相關法規下作出跟進 ，致力配合以維持鐵路網絡的公共安全 。若使用上與現行安排有改變，公司必定會按相關規定作出私隱影響評估，及確保符合相關法規，亦要審視相關技術配置。

▼洗衣街近旺角道安全島燈柱上▼

房屋署：閉路電視系統不具備人面識別及收音功能

房屋署表示，現於超過190條出租公共屋邨的公用地方（包括商場及停車場）共裝設約1,600套閉路電視監察系統，及約720套便攜式高空擲物監察系統。現時為提升保安而裝設於公共租住屋邨的彩色閉路電視系統能清楚攝錄影像，但不具備人面識別及收音功能。

署方指公共屋邨的閉路電視監察系統一般用作保安及防盜等用途，會安裝於公用地方例如地下大堂、門口對講機、升降機內及大廈出入口，以及停車場和商場的公用地方，有助防止罪案發生，做法大致與一般住宅物業管理公司一樣。

該署表示，在屋邨外圍安裝的便攜式高空擲物監察系統，配備數碼鏡頭及動態偵察錄影功能，可更準確有效地捕捉高空擲物發生的過程，會在有需要時安裝以收集資料執行包括扣分制等規管行動，對打擊高空擲物等行為發揮積極的阻嚇作用，亦能更精準有效地運用房委會有限的人手資源。該系統只會在懷疑有高空擲物事件發生時才安裝，亦在屋邨大厦外進行，並只集中捕捉移動的下墜物體。

署方指一般情況下，現時公共租住屋邨採用數碼化的閉路電視錄影系統可儲存不多於28天。當涉及罪行或檢控時，有關錄影記錄會保存一段較長時間，有需要時作呈堂證物之用。如相關錄影牽涉個人資料，房屋署會根據《個人資料（私隱）條例》的保障資料原則，處理及跟進所收集的資料；資料當事人亦可向房屋署填寫「查閱資料要求表格」，提出查閱資料要求；只有獲授權的管理人員才可操控系統，包括複製、刪除、處理及保管錄像記錄等工作，以保障市民的個人資料私隱。

▼亞皆老街及通菜街交界車行道▼

▼花園街近煙廠街行人路▼

▼山東街及通菜街交界行人路▼

運輸署：閉路電視系統主要用作實時監察交通情况

運輸署表示，在本港各個策略性地點、主要路口及幹道和政府隧道及管制區安裝閉路電視系統，監察交通情況，以便在發生緊急情況時能及時採取適當措施處理事故，相關閉路電視畫面亦會向包括警務處、路政署等政府部門分享，以協助事故的處理；署方又以固定視角閉路電視作交通直播及交通快拍，透過「香港出行易」流動應用程式和「開放數據平台」向公眾發放本港各主要道路的實時交通情況以作參考。

有關閉路電視系統的操作影像解像度一般為240p至1080p像素，運輸署用作實時監察交通情况、交通管制及處理交通事故用途，沒有人面識別功能。另外，隧道及管制區的閉路電視有錄影功能，並只向相關授權執法機構按既定程序提供政府隧道及管制區的閉路電視攝影機影像。授權執法機構須向營辦商提出書面申請，並附證明有關授權及索取理由。

截至2025年4月，運輸署在全港道路上安裝了約920部閉路電視，另於管轄的政府隧道和青沙及青馬管制區設置了共約1,120部閉路電視。

▼西洋菜南街及豉油街交界行人路▼

▼砵蘭街及山東街交界行人路▼

康文署：錄影資料均會加密及嚴加保管

康樂及文化事務署表示，轄下場地安裝閉路電視系統主要是保障場地內公眾安全、協助人群管理及監察場地的運作，以確保場地的秩序及安全。閉路電視攝影機數目因應各場地的保安需要而有所不同。根據紀錄，截至去年12月，康文署在十八區轄下場地共設置約11,500部。

康文署亦會與執法機構（例如警方）保持聯繫，按實際情況作出跟進。署方指各場地的閉路電視系統規格視乎其安裝年份及當時市場供應而略有不同，所有系統並沒有使用人臉識別技術。

署方稱嚴格監管有關人員使用和操作閉路電視攝影機，以保障場地使用者的私隱，其中包括所有閉路電視系統的錄影資料均會加密及嚴加保管，及只有獲授權的職員方能觀看錄影片段。一般來說，所有錄影資料不應保留超過一個月及不再使用的錄影應予以銷毀，已在有安裝閉路電視系統場地的顯眼處張貼中英文公告，知會公眾人士場地內設有閉路電視系統。

警方在旺角區至少7處，安裝共有15部閉路電視。（香港01製圖）