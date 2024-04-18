旺角天眼｜15組閉路電視近先達、朗豪坊等7處　攝人行道馬路商舖

政府早前公布，計劃今年內在全港安裝2,000部閉路鏡頭，警務處本月率先在旺角安裝15組鏡頭作技術測試。記者今日（18日）前往旺角區視察，15組鏡頭安裝於7個地點，大概分布在舊水務署外、先達廣場、朗豪坊、舊行人專用區等，閉路電視高掛在電燈柱或交通燈上，上面張貼標示顯示「閉路電視運作中」，市民可透過掃描當中二維碼，瀏覽計畫詳情。



旺角區近日陸續安裝閉路電視，區內至少有7處位置，安裝15部「天眼」，其中3組鏡頭安裝於水務署舊址對出馬路，即洗衣街近旺角道安全島的燈柱上，附近有找換店、錶飾珠寶店、零售店、地盤等。

攝錄範圍有零售店、電器店、過路處等

另外12組鏡頭，每兩組安裝在6處，分別於先達廣場外，亞皆老街及通菜街交界車行道，攝錄車行道為主、附近有住宅大廈；山東街及通菜街交界行人路，附近有零售店、住宅大廈、賓館。

另有旺角馬會投注站外，即花園街近煙廠街行人路，附近有不少食肆；荷里活商業中心外，西洋菜南街及豉油街交界行人路，一帶有百老匯電器店、服裝店等；朗豪坊砵蘭街及山東街交界行人路交界，和上海街及豉油街交界行，附近有食肆、便利店、購物中心等。

上海街及豉油街交界行人路

洗衣街近旺角道安全島燈柱上

亞皆老街及通菜街交界車行道

花園街近煙廠街行人路

山東街及通菜街交界行人路

西洋菜南街及豉油街交界行人路

砵蘭街及山東街交界行人路

天眼有QR code簡介計劃詳情

安裝了閉路電視的燈柱上，均有張貼標示，顯示了二維碼及「閉路電視運作中」，不過從遠處看位置較高，文字較細小，未必留意清楚內容。市民掃描二維碼後，會進入警務處「於罪案黑點安裝閉路電視計劃」網頁，介紹計畫詳情，其中顯示香港相比起其他國家，如英國、新加坡和澳門，安裝閉路電視的密度為低。