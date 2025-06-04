太空油毒品｜目標下學年引入校園試紙　依托咪酯類似物列危險藥物

政府今年2月將太空油主要成分依托咪酯及其3種類似物列為毒品，今年首季有191人呈報吸食，較去年同期升逾10倍，當中近七成人屬21歲以下。政府建議修例在《危險藥物條例》下加入依托咪酯類似物的類屬定義。禁毒專員李基舜今日（4日）在港台節目表示，依托咪酯類似物有機會被用於製作太空油，形容修例是防患未然工作。



禁毒處亦研究在健康校園計劃引入試紙，分辨吸毒學生。李基舜表示，試紙並非測試人體排出的物質如尿液等，因此正進行研究，測試能否準確地檢查學生的吸毒情況，他又說檢測毒品對學生影響大，不希望結果出錯，估計研究需要一段時間，目標下學年引入。



政府今年2月將太空油主要成分依托咪酯及其3種類似物列為毒品，今年首季有191人被呈報吸食，較去年同期升逾10倍，當中近七成人屬21歲以下。（資料圖片）

今年首季呈報個案達190宗 較去年同期升逾10倍

禁毒專員李基舜接受電台訪問表示，去年錄得300宗懷疑吸食太空油的呈報個案，今年首季則錄得190宗，佔去年全年6成，其中21歲以下青年佔7成，16至18歲佔比最多，相信因太空油較便宜，亦易於隱藏。

被問太空油案件較去年同期升逾10倍的原因、以及吸食情況是否猖獗？李基舜指，太空油去年開始在社區蔓延，基數亦較低，無可否認今年吸食人數增多，但同時反映宣傳有效，市民對太空油的認知及警覺性提高，便會舉報相關情況。

禁毒專員李基舜接受電台訪問表示，去年錄得300宗懷疑吸食太空油的呈報個案，今年首季則錄得190宗，佔去年全年6成，其中21歲以下青年佔7成，16至18歲佔比最多。（資料圖片／任葆穎攝）

禁毒專員李基舜：將依托咪酯類似物列危險藥物防患未然

當局建議修例，在《危險藥物條例》下加入依托咪酯類似物的類屬定義，並就最新國際管制制度，將六種危險物質納入危險藥物條例。李基舜形容是防患未然的工作，過去曾收集不同數據，發現依托咪酯類似物亦有機會用作製作太空油，不過目前市面上未有出現相關情況。至於6種危險物質，他指出與太空油無關，是因應今年3月聯合國麻醉藥物委員會的決定而實施。

研健康校園計劃引入試紙 目標下學年引入

警方自1月18日起使用俗稱「試紙」的快速檢測工具，即場檢測太空油。李基舜稱，警方截至4月底已拘捕54人，反映具阻嚇力，亦助前線人員辨識太空油。此外，禁毒處研究引入試紙在健康校園計劃使用，分辨吸毒學生。

李基舜表示，試紙只供測試太空油物質，而非測試人體排出的物質如尿液等，因此正進行研究，測試能否準確地檢查學生的吸毒情況，又說檢測毒品對學生影響大，不希望結果出錯，他估計研究需要一段時間，目標下學年引入。

政府今年2月將太空油主要成分依托咪酯及其3種類似物列為毒品，今年首季有191人被呈報吸食，較去年同期升逾10倍，當中近七成人屬21歲以下。（資料圖片／左朗星攝）

葛珮帆促加強網上巡邏 倡設即時通軟件舉報熱線

立法會議員葛珮帆在同一節目表示，吸食太空油個案增多，惟擔心只是冰山一角。她表示，常見的吸毒地點包括自己或朋友屋企、甚至派對房間，她又透露曾探訪戒毒青年，獲告知毒品很容易接觸得到，毒販通常會傳送毒品訊息並附上「點心紙」，並且可安排郵寄家中。她促請執法部門加強網上巡邏，並增設更便捷的舉報方法，例如設立即時通軟件舉報熱線，讓市民即時拍照相作舉報。

被問如何在校園加強打擊，她說政府雖然有健康校園計劃，但只一半中學參加。她指出，曾聽聞有學生懷疑在廁所吸食，惟因不知道是否太空油，最終沒舉報，事情不了了之，她關注學校是否設有機制，讓同學或老師盡快舉報；學校及警方進行宣傳後，學生是否能有效地接收信息、有所警剔。

立法會議員葛珮帆表示，吸食太空油個案增多，惟擔心只是冰山一角。（資料圖片／鄭子峰攝）

青協：有年輕化趨勢 13至14歲吸食個案有數倍增長

青協「青年違法防治中心」抗毒服務單位主任文習武亦形容，吸食個案數字是預期之內，因去年許多人仍未認識太空油，直至年中情況變得嚴重，令社會關注度提高，海關和警方加強執法，因此今年同期數字「必然愈來愈多」。

他指情況有年輕化趨勢，根據中心統計，原本15至17歲為吸食「重災區」，惟今年初發現13至14歲的吸食個案，比上次統計有數倍增長，他相信因太空油在青少年群組興起，且可以較隱蔽地吸食，不少人貪新鮮或希望逃避問題而吸食。他又認同在健康校園計劃引入試紙，並透露曾聽聞有學生誤食太空油後上癮，認為引入試紙有助學校了解學生吸毒情況，盡快尋求專業人士協助，

青協「青年違法防治中心」抗毒服務單位主任文習武形容，吸食數字上升是預期之內。（資料圖片／廖雁雄攝）

他又擔心立法後會出現青少年吸食隱蔽化的情況，避免在公眾地方吸食，轉而匿藏吸食。他坦言社工要識別相關個案有一定困難，因此目前正與不同團體合作，包括進行外展工作等，識別高危年輕人。至於部份人被拍攝到在交通工具吸食太空油，文習武估計，他們吸食後可能「都不知道自己行咗去邊」，又指出吸毒者即使被拍下照片都無反應、不會迴避。