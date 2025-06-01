藍田的士遇查檢太空油等 男乘客逃走被撳地制服 七旬司機同被捕
撰文：鄭嘉惠 馬耀文
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今日（6月1日）中午約12時26分，觀塘分區特遣隊於藍田啓田道、近藍田消防局一帶巡邏期間，發現一輛的士停泊在路邊，形跡可疑，於是上前截查。惟車上一名男乘客突然落車，往將軍澳隧道方向拔足而逃。人員最終成功截獲該名姓李（21歲）男子，在其身上發現懷疑「依托咪酯」（俗稱太空油）的電子煙彈；人員經搜車後，亦檢獲少量懷疑可卡因及懷疑氯胺酮（K仔）。
事後李男涉嫌「販運危險藥物」及「阻礙警務人員執行職務」被捕；姓馮（70歲）的士男司機，亦涉嫌「販運危險藥物」被捕，兩人正被扣查。案件交由觀塘警區刑事調查隊第七隊跟進。事件中，一名警員在追捕期間受傷，送往聯合醫院治理。
根據讀者提供圖片可見，被捕男乘客腳部有紋身，跑至附近將軍澳道被制服，遭其中一名人員撳於壆邊馬路地上，在旁另有兩名人員協助。
現場消息指，藍田消防局對開，警方特遣隊車發現一部紅色的士形跡可疑將其截停，並搜出毒品，疑犯被捕時逃走，並與警員發生糾纏，一名警員受傷。涉案的士車廂放滿雜物，後座乘客位置的地毯遺下一支電子煙槍。讀者提供的片段可見，今日中午時分，多輛警車在將軍澳道截車調查。
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