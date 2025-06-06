低頭族注意！澳門立法會正審議修例　禁過馬路看手機　違者罰$300

智能手機及互聯網普及，都市人過馬路低頭滑手機或造成不少交通安全問題。澳門立法會第一常設委員會今日（6日）繼續審議修改道路交通法案，當中包括增加條文，明確禁止行人過馬路時操作或觀看手提電話，違者罰款300元。



澳門立法會第一常設委員會今日（6日）繼續審議修改道路交通法案，當中包括增加條文，明確禁止行人過馬路時操作或觀看手提電話，違者罰款300元。（資料圖片/梁鵬威攝）

智能手機及互聯網普及，都市人過馬路低頭滑手機或造成不少交通安全問題。（Getty Images／視覺中國）

澳門立法會第一常設委員會主席李靜儀今日會議後稱，現行法律有規定行人過馬路時需注意來車距離及車速，並在安全情況下盡快過馬路，而今次修改法案則增加條文，明確禁止行人過馬路時操作或觀看手提電話，違者罰款300元。

刪除單車駕駛者需佩戴頭盔建議

今日會議，亦討論明確輪椅只供行動不便人士使用，不得搭載他人。李靜儀稱，修改道路交通法案最初文本建議單車駕駛者需佩戴頭盔，但經聽取意見後，政府決定刪除有關條文，而電單車駕駛者則需佩戴符合標準的頭盔。

智能手機及互聯網普及，都市人過馬路低頭滑手機或造成不少交通安全問題。

翻查資料，內地廈門市人大常委會2023年通過《廈門經濟特區斑馬線交通安全管理規定》，同年8月1日起，行人在過馬路時應當在斑馬線內盡快通過，不得坐臥、停留、嬉鬧、瀏覽電子設備或者從事其他影響交通安全的活動。違反相關規定，妨礙車輛合法通行者，將處以警告或人民幣50元罰款。

菲律賓碧瑤市早在2019年通過一項法案《防止行人分心條例》，將對過馬路仍在使用手機的行人開罰，初犯會先被口頭警告，最嚴重會被罰2500比索(約350港元)及30日社區服務。