「低頭族」兼少運動　頸椎病趨增　骨科醫生：最年輕病人僅16歲

智能手機普及，造成「低頭族影響」，脊椎病愈來愈趨向於年輕化。醫院管理局九龍中醫院聯網曾披露，其物理治療部每年有兩成頸痛新症，當中近三成的求診人數在40歲以下。香港港安醫院－司徒拔道骨科專科醫生葉紹亮表示，現代人長時間使用智能手機、少運動，頸椎病趨於年輕化，他接觸到的個案，「最小的求診病人只有16歲！」

葉紹亮醫生認為低頭族影響很可能是求診年輕化的原因，他並示範自己平時使用手機的姿勢。（袁澍攝）

「脊髓神經病變」（Cervical Spondylotic Myelopathy-CSM)是一種常見的頸椎病，往往由頸椎退化及勞損引致，多與年齡及遺傳相關。葉紹亮醫生表示，該病的患者通常5、60歲以上，但近年有年輕化趨勢，2、30歲個案增多，可能與長期使用手機有關。人們長期低頭用手機，導致頸椎椎間盤受壓而突出，壓迫神經，若不正視，會引起長期病痛，難以根治，情況嚴重者需要通過手術治療。他並透露，前來求診的病人最年輕的只有16歲；而嚴重到需要動手術的病人，最年輕的只有18歲。

頸椎骨間的空間收窄 可能壓迫神經線

葉紹亮指出，人的神經線連通身體各部分，正常人的頸椎骨塊間有足夠的空間給神經線；而如果頸椎椎間盤突出或骨刺增生，則會令頸椎骨間的空間收窄，有可能壓迫神經線，引發痛症；神經痛非常痛苦，患者會覺得不同程度的刺痛、針扎、電擊、撕裂、灼熱、冰冷、麻痺或痕癢等，「如同石塊壓住神經線，長期會導致神經線變形」，甚至會影響病人情緒。

葉紹亮醫生表示，如果頸椎椎間盤突出或骨刺增生，則會令頸椎骨間的空間收窄，有可能壓迫神經線，引發痛症。（袁澍攝）

飽受折磨18年 林小姐：痛到覺得人生已經沒有希望

年約50歲的林小姐任職護士，曾因為工傷導致肩頸受傷，其後遭受脊髓神經病變折磨18年。她表示自己首先從左肩出現閃痛和麻痺，隨後右邊亦開始疼痛，接着蔓延全身，「除了腹部不痛，每一處都痛，如同電擊一般，還經常頭暈頭痛」。她憶述別人只是輕輕拍了她的肩膀，她都覺得疼痛到極點，「如果生仔有十級痛，我起碼有八級。」

曾受CSM病症折磨18年的林小姐表示，該病非常折磨人，「如果生仔有十級痛，我起碼有八級痛」。（袁澍攝）

在頸椎病初期，病人可按醫囑服用藥物，或者接受物理治療紓緩痛症。林小姐18年來嘗試過多種方法，但都只有短期效果。圖為頸椎病常用藥物。（袁澍攝）

同事都升職了 自己只有疼痛 失卻生活

病痛更傷及林小姐的精神狀態，她形容自己因疼痛關係，除了工作，就是在家裡休息，很多同齡的同事已經升職，而她只能拿着「輕工紙」做一些最簡單的工作。她形容自己當時完全失去了所有生活，「連書都看不了，痛到覺得人生已經沒有希望，覺得自己要如此痛苦地死去。」

從一開始受傷入急症室，再轉入普通病房，後又求診專科，其間吃處方藥、接受物理治療、脊醫、針灸……18年來林小姐嘗試了多種治療方式，但均只有短期成效；直到去年(2018年)5月接受了微創手術。醫生於她前頸處開一個5公分的孔洞，切除骨刺增生，並在尾三塊頸椎處置入鋼片及用螺絲固定移位。手術效果很好，林小姐形容「痛感即時減去五成，頭痛、頭暈也不見了」，頭頸部可以前後左右自由移動，精神亦可集中，因此她也恢復了看書的習慣，並在學習沖咖啡。

做完手術的林小姐認為自己慢慢找回了本屬於自己的生活，她在手機背面貼上貼紙提醒自己，不要回望過去痛苦的日子，要努力讓自己開心起來。（袁澍攝）

專科醫生：有病早醫 預防勝於治療

葉紹亮醫生指出，很多人會出現頸痛、肩胛骨痛、手腳麻痺等症狀，但往往直到病症晚期才前來就醫，他建議出現症狀應該及早就醫，否則康復效果會大打折扣。

葉紹亮續指，若是到拿不了筷子、無法扣釦子，無力上落樓梯的程度，就要考慮接受脊椎手術。2018年底，港安醫院已斥資千萬元，引進全港唯一的O型臂「O-armO2」，配合手術實時導航系統，可在講求高精確度的手術中派上用場。葉紹亮透露，病情不嚴重的病人，甚至可以手術當日出院。

比起治療，葉紹亮醫生主張預防多於治療，他建議：一、少使用手機，並注意姿勢；二，多多運動，尤其是游泳最為推薦，因為浮力對頭部有承托力，且換氣動作可以放鬆頸前肌肉、強化頸後肌肉；三、戒煙，煙草中尼古丁成分亦會影響頸椎盤。