貿發局主席馬時亨：特朗普在位　經濟存不穩定因素　將拓新市場

貿發局主席馬時亨今日（9日）舉行傳媒聚餐，闡述任内5大期望，亦表達對商界的取態。他形容現時地緣形勢緊張，「美國總統（特朗普）一日在位，不穩定因素都會存在」 ，對投資意欲及生意氣氛有影響，但相信港商具獅子山精神，能借助新興市場「轉危為機」 。



馬時亨冀港商可踏出舒適區，考慮新市場。（貿發局提供相片）

中美貿易戰局勢未明，至於對港商的影響，馬時亨表示，貿易戰導致現時生意確定性低，減淡投資意欲及生意氣氛，亦影響世界經濟，更指「今天的美國總統一日在位，不穩定因素都會存在」。但馬時亨認為「不是世界末日」 ，稱本港最大優勢是「免稅港」，海外貨品經香港進口內地，毋須徵收關稅；而且香港除了是中國一部分，亦是國際金融中心，暫無地方可取代香港。

馬時亨：港人變通能力高 信可「轉危為機」

馬時亨亦表示，日後將開拓新興市場，例如拉丁美洲、非洲等市場，冀港商可踏出舒適區，考慮新市場。他相信，港人變通能力高，具獅子山精神，可克服挑戰，「轉危為機」。

貿易局行政總裁方舜文指出，本港今年首4個月出口增長近12%。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

貿易局行政總裁方舜文補充，2018年起已開始貿易戰，企業當時已分散風險，至今累積不少經驗，令是次貿易戰對企業影響沒有想像中大。她指出，本港今年首4個月出口增長近12%，或因廠商需趕及關稅實施前出貨，但現時仍有90日豁免期，估計第二季出口表現不差。

貿發局新主席馬時亨（右）與即將退休的總裁方舜文（左）。（林子慰攝）

方舜文：貿發局做生意 有商機仍與歐美合作

問及貿發局於歐美等地的辦事處情況如何，馬時亨稱貿發局的任務是做生意，與政治無關，主張與歐美溝通。方舜文則表示，「貿發局是做實事的，幫他們（外國）做生意，若他們看見商機，仍會合作」。