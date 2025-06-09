貿發局新主席馬時亨：研增更多外地辦事處　北都建立新會展場地

今日（9日）為貿發局新主席馬時亨上任第九日，他表示任內將着眼5方面，包括檢視各地辦事處分佈及設施，開拓更多新外地市場、在論壇平台中添加更多元素、多舉行商機為本的展覽、幫助中小企數碼化及改善供應鏈、審視需否於北部都會區內建立會展設施。



馬時亨表示，收到委任通知後並沒有考慮太久，認為現時健康不錯，便接受了委任。（林子慰攝）

今日（9日）為貿發局新主席馬時亨上任第九日，他表示任內將著眼五大方面，帶領貿發局做得更好。（林子慰攝）

貿發局有51個駐外辦事處 馬時亨：各地辦事處不可或缺

馬時亨上任貿發局主席第九日，他今日（9日）表示現時本港面臨地緣政治及關稅戰風波，接任貿發局主席一職，既感榮幸，又覺責任重大，有信心可帶領香港貿易走更遠。

馬時亨續稱，任內將從5方面帶領貿發局做得更好，首先為檢視各地辦事處分佈及設施。他指出，現時貿發局在全世界共有51個辦事處，未來將根據地緣政治及商機等，考慮開更多辦事處及投入資源於特定地方的辦事處。馬指出，各地辦事處存在不可或缺，如有官員外訪，不少措施都需靠當地辦事處安排。

馬時亨表示，日後亦會改善會議平台，例如於金融論壇中加入產業元素。（林子慰攝）

倡5間名列全球百大香港大學辦展覽

馬時亨表示，日後亦會改善會議平台，例如於金融論壇中加入產業元素，預計將在亞洲金融論壇中引入如奢侈品、烈酒等從業者講述行業策略及特性。

另外，馬時亨希望任內的貿發局可多些以機會主義舉辦的展覽。他舉例，近日美國政策令不少原想赴美的留學生躊躇不前，而香港擁有5間名列全球百大的大學，希望借展覽讓更多人了解香港的大學。

貿發局新主席馬時亨（右）與即將退休的總裁方舜文（左）。（林子慰攝）

繼續支援中小企亦是馬時亨任內目標之一。馬時亨表示，現時地緣政治緊張，將幫助中小企數碼化及改善供應鏈，更稱「如中小企有需要，可隨時聯絡貿發局」。

最後，馬時亨指任內將審視需否及如何於北部都會區內建立會展設施。貿發局總裁方舜文稱「會展是城市和城市間的競爭」，短期內歡迎不同地方的商戶靈活運用香港任何場地，長期將研究每個場地的吸引點，有需要時於北都發展第三個大型場地時將錯位發展。