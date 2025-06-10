首次船對船同步加注液化天然氣及卸貨　陳美寶：展1加1大於2效應

港府2023年施政報告提出，要打造香港成為綠色船用燃料加注中心，繼早前於2月完成首次進行船對船海上超低溫液化天然氣船用燃料加注作業，上周四（5日）亦完成首次同步進行船對船液化天然氣加注及貨物裝卸作業。運輸及物流局局長陳美寶今（10日）指，這次合作充分體現「一加一大於二」的協同效應，希望能夠提升香港國際性航運中心的地位。



中電源動聯同中國海油10月5日完成首次同步進行船對船液化天然氣加注及貨物裝卸作業。（中電源動提供）

為大型貨櫃船加注約10,000 立方米液化天然氣的同時，為大型貨櫃船裝卸貨物。（中電源動提供）

今次加注作業，結合了燃料補給和裝卸貨物的雙重流程，中電源動和中國海油於上周四在葵青貨櫃碼頭為一艘大型貨櫃船進行貨物裝卸的同時同步加注約10,000立方米液化天然氣，為香港至今最大規模的單次液化天然氣加注作業，亦是香港首次同步進行船對船液化天然氣加注及貨物裝卸作業。

陳美寶出席慶祝完成作業的典禮上表示，是次活動的成績十分卓越，一方面在為船隻進行卸貨，另一方面做到新能源的加注，充分體現到「一加一大於二」的協同效應。陳美寶同時指出，香港作為國際航運中心方面，正努力地朝著數字化、綠色化和智慧化發展，提升香港國際性航運中心的地位。

運物局局長陳美寶致辭時指活動成績十分卓越，期望提升香港國際性轉運中心的地位。（李慧熒攝）

中電源動集團總裁吳永豪指，現時十分積極地向所有希望到港加注同步卸貨的國際航運公司進行聯絡。他同時指，同步進行燃料加注以及貨物裝卸，每艘貨櫃船會在每個港口節省約二十多小時，如每個港口都能同步進行，整個航程將節省約5至6日。

中電源動集團總裁吳永豪指現時十分積極向希望到港加注同步卸貨的國際航運公司進行聯絡。（李慧熒攝）