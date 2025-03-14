運輸及物流局：在港註冊船舶噸位處10年高位　航運中心全球第四

中美關係緊張，《路透社》早前報道指有部份船運公司正準備遷離香港，並註銷在本港註冊的船隻，以避免受地緣局勢升溫影響。運輸及物流局周四（13日）發文回應，強調香港航運業實力雄厚，2024年國際航運中心發展指數連續5年穩立全球第四位，客觀事實證明香港國際航運中心的地位堅實穩固。



運輸及物流局輸，客觀事實證明香港國際航運中心的地位堅實穩固。圖為葵涌貨櫃碼頭。（資料圖片／歐嘉樂攝）

運輸及物流局指出，香港註冊船舶的最新港口國監督滯留率僅為0.69%，遠低於全球平均水平的3.30%，並在全球十大商船註冊地中位列前3名，反映香港船隊無可比擬的安全性和可靠性。

局方表示，在比較船旗規模時，聯合國以總噸位計的排行，比船舶數量更具代表性。 截至2024年底，香港註冊船舶的總噸位為1.318億噸，處於近10年來高位，繼續位列全球第四，僅次於利比里亞、巴拿馬和馬紹爾群島。海事處會繼續向海內外推廣在港註冊優勢。

運輸及物流局稱，國際航運中心發展指數連續5年穩立全球第四位。（資料圖片）

有超過1,200家與港口及航運相關公司 較5年前增10%

局方又稱，根據最新數字，香港有超過1,200家與港口及航運相關的公司，較5年前增加約10%。香港海運服務業的質素屬世界頂尖，例如：全球10大船舶管理公司中有3家總部設於香港、「國際保障及彌償組織」的12個成員協會中有11個在香港提供服務等。

當局強調，政府會繼續鞏固香港港口的國際化地位，並與業界努力尋找貨源、提升貨量，大力發揮香港港口清關快、效率高的優勢，打造更多類似「車厘子快線」的高端港口品牌，並與大灣區內的港口聯動發展。