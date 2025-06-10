警禁制《逆統戰：烽火》｜Google Play已不見　App Store仍能下載

警方國安處今日（10日）公布台灣手機遊戲《逆統戰：烽火》宣揚「台獨」、「港獨」等分裂國家的主張，任何人發布、下載、分享或課金該遊戲屬觸犯國安法。今日所見，Google Play不見該手遊程式，但Apple蘋果的App Store仍能下載。



行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，如Apple明知遊戲犯法仍沒有下架遊戲，或觸犯《國安法》。他強調犯罪與否視乎意圖，現時遊戲禁制消息已廣播，若仍有市民下載該遊戲需「好自為之」。



警務處國家安全處今日（10日）表示，提醒市民切勿下載一個名為「逆統戰：烽火」的流動應用程式。（網頁截圖）

警方國安處：明知而發布涉事程式可能干犯「煽動分裂國家罪」等3罪

警方國安處今日（10日）表示，《逆統戰：烽火》以手機遊戲作為包裝推出，旨在宣揚「台獨」、「港獨」等分裂國家的主張等，鼓吹武裝革命、推翻《中華人民共和國憲法》所確立的中華人民共和國根本制度，並意圖引起對中央及香港特別行政區政府的憎恨。

國安處指出：

．任何人或組織明知而發布該應用程式或相關内容，包括透過互聯網向他人分享或推薦該應用程式，均有可能干犯《香港國安法》第二十一條「煽動分裂國家罪」、第二十三條「煽動顛覆國家政權罪」及《維護國家安全條例》第二十四條「煽動意圖的相關罪行」。

．下載該應用程式的人，亦可能被視為管有具煽動意圖的刊物。根據《維護國家安全條例》第二十四條，任何人無合理辯解而管有具煽動意圖的刊物，即屬犯罪。

．任何人向該應用程式開發商提供金錢或者其他財物，包括透過應用程式支付金錢（俗稱「課金」），意圖資助該開發商實施分裂國家或顛覆國家政權的行為，亦屬犯罪。

警方國安處今日（（10日）表示，提醒市民切勿下載一個名為「逆統戰：烽火」的流動應用程式。（資料圖片）

現時Google Play不見該程式，但截至今晚8時，蘋果Apple的App Store仍能下載《逆統戰：烽火》。根據App Store中的内容介紹，玩家可扮演不同陣營，開發者為ESC Taiwan。

行政會議成員、資深大律師湯家驊。（資料圖片／歐嘉樂攝）

湯家驊：犯罪與否需視乎Apple是否知悉遊戲違本港法例

行會成員、資深大律師湯家驊認為，犯罪與否需視乎Apple是否知悉遊戲犯法。如Apple明知該手機遊戲犯法，而沒有下架及刻意地讓人下載，或涉及協助顛覆國家政權罪。

下載遊戲是否犯法視乎用戶意圖 湯家驊：不刪除需「好自為之」

至於現時市民下載遊戲會否觸及法律，湯家驊強調需視乎用戶意圖。但他相信現時遊戲禁制消息已廣泛傳播，多數市民知悉下載及在手機中保存該遊戲犯法，若仍有市民下載或沒有刪除需「好自為之」。

被問若有人於網上直播或攝錄玩遊戲過程是否犯法，湯家驊同樣指需視乎玩家及上傳者意圖。他建議說：「不要做一些令法庭可以推斷你有犯罪意圖的事情。」