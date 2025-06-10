警國安處指台灣手遊《逆統戰：烽火》宣揚台獨港獨　下載課金犯法

警務處國家安全處（國安處）今日（10日）表示，提醒市民切勿下載一個名為《逆統戰：烽火》的流動應用程式，該應用程式以遊戲作為包裝推出，其目的為宣揚「台獨」、「港獨」等分裂國家的主張等。國安處又指，任何人下載、發布、向他人分享《逆統戰：烽火》，又或向該應用程式「課金」等，亦屬犯罪。



警務處國家安全處（國安處）今日（（10日）表示，提醒市民切勿下載一個名為「逆統戰：烽火」的流動應用程式。（資料圖片）

國安處表示，「逆統戰：烽火」以遊戲作為包裝推出，其目的為宣揚「台獨」、「港獨」等分裂國家的主張，鼓吹武裝革命、推翻《中華人民共和國憲法》所確立的中華人民共和國根本制度，並意圖引起對中央及香港特別行政區政府的憎恨。

任何人或組織明知而發布該應用程式或相關内容，包括透過互聯網向他人分享或推薦該應用程式，均有機會干犯《香港國安法》第21條「煽動分裂國家罪」、第23條「煽動顛覆國家政權罪」及《維護國家安全條例》第24條「煽動意圖的相關罪行」。

警務處國家安全處今日（10日）表示，提醒市民切勿下載一個名為「逆統戰：烽火」的流動應用程式。（網頁截圖）

「課金」視作意圖資助開發商實施分裂國家或顛覆國家政權行為

國安處續說，下載該應用程式的人，亦可能被視為管有具煽動意圖的刊物。根據《維護國家安全條例》第24條，任何人無合理辯解而管有具煽動意圖的刊物，即屬犯罪。任何人向該應用程式開發商提供金錢或者其他財物，包括透過應用程式支付金錢，即「課金」，意圖資助該開發商實施分裂國家或顛覆國家政權的行為，亦屬犯罪。

警務處國家安全處今日（10日）表示，提醒市民切勿下載一個名為「逆統戰：烽火」的流動應用程式。（資料圖片）

國安處促立即刪除 切勿以身試法

經保安局局長批准，國安處已根據《香港國安法第四十三條實施細則》附表4就有關《逆統戰：烽火》的電子信息作出禁制行動。

國安處重申，危害國家安全的行為和活動是極嚴重罪行，警方會追究法律責任到底。若任何人已下載該應用程式，應立即刪除，切勿以身試法。