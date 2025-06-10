維他奶前經理詐騙公司190萬廣告訂單　判囚33月充公60萬犯罪得益

廉政公署早前落案起訴維他奶國際有限公司前經理陳永峰，指他詐騙公司判授多張總值約190萬元的戶外廣告採購訂單，並串謀下屬姜梓萍以虛假報價單及報告誤導公司。



區域法院暫委法官徐綺薇今（10日）斥被告預謀犯案，並從中獲取私利60萬元，直接損害公司利益，必須判處監禁刑罰。被告判處入獄33個月，並頒令充公被告犯罪得益60萬元。另一被告姜梓萍被判囚九個月，緩刑兩年。



廉政公署。（蘇煒然攝）

41歲被告陳永峰案發時是維他奶市場部經理，職責包括批核委聘服務供應商，另一名50歲被告姜梓萍則是維他奶市場部前戶外展銷主任，負責協助陳永峰向服務供應商索取報價單。二人需視乎採購項目的金額，取得最少兩份或三份報價單。

暫委法官徐綺薇在判刑時斥責陳永峰預謀犯案，故意不向公司申報利益衝突，而且犯案時間長達三年半，並從中獲取私利60萬元，直接損害公司利益，必須判處監禁刑罰。

法官徐綺薇今日頒令充公陳永峰犯罪得益60萬元，即他從案中獲取的利潤。陳永峰須於六個月內履行充公令的要求，否則可遭加刑19個月。

同案被告判囚9個月 緩刑兩年

同案被告姜梓萍，50歲，維他奶市場部前戶外展銷主任，早前承認上述兩項串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名，今日被判囚9個月，緩刑兩年。

案發時，陳永峰的職責包括為維他奶市場部採購組及戶外廣告組批核委聘服務供應商，姜梓萍則負責協助陳永峰向服務供應商索取報價單。視乎採購項目的金額，二人需取得最少兩份或三份報價單。維他奶員工手冊訂明，所有員工必須向公司申報潛在利益衝突，並在參與可能導致利益衝突的業務前索取書面批准。

維他奶進行內部審計後向廉署作出貪污投訴。廉署遂展開調查，發現陳永峰於2016年1月指示女友開設Why Creative Graphic Design House (Why Creative)以承接維他奶的相關工作。Why Creative實質上由陳永峰操控，但他從沒有就自己在該公司的權益向維他奶作出申報。

於2016年1月至2019年10月初期間，陳永峰把39項總值約190萬元的維他奶戶外廣告採購訂單判授予Why Creative。陳永峰女友其後就二人的協議，將Why Creative的四成利潤，即逾60萬元，交予陳永峰。

案情又透露，陳永峰繞過上司擅自批出向一間服務供應商支付月費36,000元，訛稱安排巡查維他奶戶外廣告的狀況。

當維他奶要求戶外廣告組提交三間包括Why Creative在內的獲判服務供應商的相關報價單，以及戶外廣告的巡查報告時，陳永峰則串謀姜梓萍等下屬捏造了30份看來由四間服務供應商發出的報價單，提交予維他奶審核，誤導維他奶有關訂單的採購符合公司規定，另外他們又串謀捏造38份戶外廣告巡查報告，誤導維他奶相關服務供應商已於指定時段內完成相關檢查。

廉署調查發現，該4間服務供應商從沒有發出涉案的報價單，而相關服務供應商亦不曾巡查戶外廣告狀況。