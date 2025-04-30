維他奶前經理涉瞞利益衝突　使自己公司獲190萬廣告訂單罪成

廉政公署早前落案起訴維他奶國際有限公司前經理陳永峰，指他涉嫌隱瞞自己操控一間服務供應商，詐騙公司把多張戶外廣告採購訂單授予該供應商，涉及金額總值約190萬元，並串謀下屬姜梓萍以多份虛假報價單及巡查報告誤導公司，其中陳永峰於今日（30日）在區域法院被裁定三項罪名成立。



廉署調查發現，陳永峰曾於2016年初涉指示女友開設該供應商公司，以承接維他奶的相關工作，其後承接39項約190萬元的維他奶廣告，並從中獲取65萬元利潤。



廉政公署公布早前落案起訴維他奶國際有限公司一名市場部前經理，指他涉嫌隱瞞自己操控一間服務供應商，詐騙公司把多張戶外廣告採購訂單授予該供應商，金額總值約190萬元。（資料圖片）

41歲被告陳永峰案發時是維他奶市場部經理，職責包括批核委聘服務供應商，另一名50歲被告姜梓萍則是維他奶市場部前戶外展銷主任，負責協助陳永峰向服務供應商索取報價單。二人需視乎採購項目的金額，取得最少兩份或三份報價單。

陳永峰今日（30日）被裁定三項罪名成立，即兩項串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人，違反《防止賄賂條例》第9(3)條及《刑事罪行條例》第159A條，以及一項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條。同案被告姜梓萍，早前承認上述兩項串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名。

暫委法官徐綺薇將案件押後至6月10日判刑，以待索取兩名被告的背景報告，其間陳永峰還押懲教署看管。

案情指，於2016年1月至2019年10月初期間，陳永峰把39項總值約190萬元的維他奶廣告採購訂單判授予Why Creative，陳永峰女友其後將Why Creative的四成利潤，即約65萬元，交予陳永峰。

廉署調查發現，陳永峰於2016年1月指示女友開設Why Creative Graphic Design House （Why Creative）以承接維他奶的相關工作。Why Creative實質上由陳永峰操控，但他從沒有就自己在該公司的權益向維他奶作出申報。

案情又透露，陳永峰繞過上司擅自批出向一間服務供應商支付月費3.6萬元，訛稱安排巡查維他奶戶外廣告的狀況。

當維他奶要求戶外廣告組提交3間包括Why Creative在內的獲判服務供應商的相關報價單，以及戶外廣告的巡查報告時，陳永峰則串謀姜梓萍等下屬捏造了30份看來由4間服務供應商發出的報價單，提交予維他奶審核，誤導維他奶有關訂單的採購符合公司規定，另外他們又串謀捏造38份戶外廣告巡查報告，誤導維他奶相關服務供應商已於指定時段內完成相關檢查。