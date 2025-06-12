六合彩幸運二金多寶｜頭獎5000萬6.17開獎　星期二攪珠有個號碼旺

馬會表示，六合彩幸運二金多寶攪珠下周二（17日）舉行，以回應市民對巨額金多寶的需求。今次特設3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。



馬會表示，六合彩幸運二金多寶攪珠下周二（17日）舉行，以回應市民對巨額金多寶的需求。（資料圖片/黃浩謙攝）

六合彩幸運二金多寶｜今年21次周二六合彩 「13」號約四次出一次

馬會表示，自去年5月優化金多寶以來，已舉行了11次攪珠，今次為優化後的第12次。根據馬會資料，今年至今，於周二舉行的六合彩攪珠有21次，當中攪出次數最多的號碼是「13」號，被攪出過6次。而「11」號、「15」號、「20」號、「23」號、「26」號及「48」號均出現過5次。

六合彩幸運二金多寶｜今晚攪珠後售票

幸運二金多寶獎券將於今晚（12日）攪珠後，在各場外投注處#、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日（17日）晚上9時15分。攪珠將於同日晚上9時30分舉行，原定於下周日（15日）的攪珠將不會舉行。