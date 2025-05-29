端午節金多寶六合彩攻略｜馬會將於今晚（29日）進行端午節金多寶攪珠，一注獨中最高可得5,000萬港元，即睇近29個月10個大熱開出攪珠號碼，還有Threads網民發現，以$220買49個號碼的秘技。



端午節金多寶｜發售日期時間

端午節金多寶六合彩攪珠將於2025年5月29日星期四晚上舉行，今次特設金多寶高達3,800萬港元，若果以10港元一注獨中，頭獎基金估計高達5,000萬港元。以下是近29個月，開出次數最多的頭10個數字

近29個月攪出最多次號碼TOP 10

18號 出現 72 次

8號 出現 61 次

1號 出現 60 次

7號 出現 58 次

12號 出現 58 次

21號 出現 57 次

27號 出現 56次

30號 出現 56 次

36號 出現 56 次

39號 出現 56 次

10大幸運投注處｜留意新年期間開放時間

以下為10大幸運投注處列表，當中中環士丹利街投注站由1994年至今共有47次攪出頭獎的紀錄，被譽為最幸運的投注站；而圖中的荃灣青山道近排出了2次頭獎幸運兒。

荃灣青山道近排出了2次頭獎幸運兒，非常當旺。

10）大埔廣褔道（中獎次數：30次／廣褔道158-172號大埔商業大廈地下）

9）上水石湖墟（中獎次數：33次／上水石湖墟新豐路134-140A號A地下）

8）大埔廣場（中獎次數：35次／安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖）

7）九龍灣德福（中獎次數：35次／九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖）

6）觀塘廣場（中獎次數：37次／觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖）

5）上環干諾道西（中獎次數：39次／上環干諾道西3號億利商業大廈地下D-F及G1舖）

4）尖沙咀漢口道（中獎次數：39次／尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下）

3）荃灣青山道（中獎次數：41次／青山公路荃灣段 300-350 號荃錦中心地下B2）

2）屯門市廣場（中獎次數：44次／屯門市廣場第三期地段277號地下）

1）中環士丹利街（中獎次數：47次／中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖）



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