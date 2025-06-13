八號幹線/尖山隧道2億赤字最嚴重但不加價　當局：須相關評估研究

八號幹線青沙公路（沙田至長沙灣段）全線貫通至今16年，幹線當中包括一條收費路段，即合併收費的尖山隧道及沙田嶺隧道，目前收費8元，由通車至今從未調整。今次檢討中，八號幹線是不計剛由政府收回專營權的8條收費隧道中，營運赤字最高的一條，在2024-2025年度赤字約2億。



不過，當局在今次檢討中，建議在完成一系列研究前，維持現有安排。相關研究包括大欖隧道剛於今年5月大幅下調收費後的交通改變，以及興建中的沙田T4號主幹路開通前後的合適收費方案等。至於另外7條收費隧道，除城門隧道及香港仔隧道外，當局全建議現時維持現有安排，其餘免費的大橋、隧道或幹線，亦維持免費。



包括尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道的八號幹線2024-2025年度錄約2億營運赤字。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府現有9條收費行車隧道，包括紅磡海底隧道、東區海底隧道、西區海底隧道、香港仔隧道、獅子山隧道、城門隧道、大老山隧道、大欖隧道，以及青沙管制區包括尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道的八號幹線。

9條隧道在2024-2025年度盈餘及赤字由賺最多、即約8億5000萬的西區海底隧道，到赤字最嚴重約2億的八號幹線不等。

包括尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道的八號幹線2024-2025年度錄約2億營運赤字。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府須審慎評估調整八號幹線調整收費對新界東出入九龍交通影響

當局指，八號幹線營運赤字狀況在所有收費隧道之中最嚴重。然而，政府須審慎評估調整八號幹線(九龍段)收費對新界東出入九龍、包括沙田區內的交通影響，特別是需避免加劇獅子山隧道和大老山隧道目前已相當繁忙的交通情況。

當局又指，大欖隧道剛於今年5月大幅下調收費，預期新界南北交通的整體狀況和分布將有所改變，而興建中的沙田 T4 號主幹路亦將有助分流部分獅子山隧道及大老山隧道的交通至城門隧道及八號幹線（九龍段），從而理順新界東出入九龍的整體交通。

當局指，運輸署需要收集更多交通數據，顧及收回大欖隧道後的交通改變，小心評估 T4 號主幹路開通前後的合適收費方案，改善財務狀況的同時，也更有效管理新界東出入九龍（包括沙田區內）交通。因此，建議在完成上述研究前，現時維持八號幹線收費的現有安排。

西隧賺8億5000萬最高 運房局：需維持現收費水平以管理交通

至於賺最多的西隧，當局指雖然分時段收費實施後，2024 年整體過海擠塞有所紓緩，隧道口附近非隧道交通明顯改善，但繁忙時段三隧車流量持續超出隧道總容車量，且出現車龍，現有收費水平需予以維持以管理交通。

當局又稱，隨著經濟活動日趨活躍，過海交通呈現增長，運輸署將持續按四大原則及法例所訂明有關分時段收費的考量，檢視收費及其成效，建議現時維持現有收費。