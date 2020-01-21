【成功爭取】大埔新巴士線開通　特別班次成上班族喜訊？

由新界地區前往港島上班上學，除了鐵路之外還有其他交通選擇。來往大埔與港島的巴士線907B和907C昨日（20日）開通，該兩條路線為早上及傍晚繁忙時間、經西隧行走的特別班次，在地區人士多年極力爭取的路線重整之下，取代了原來的307B和307C線。昨日已有市民率先試搭，更有人表示，乘坐該線比預期中更早到達目的地，日後「可以搭晏一班車」。

來往大埔與港島的巴士線907B和907C開通，取代了原來的307B和307C線。（蔡正邦攝）

根據九巴網頁資料，由大埔廣福球場開往灣仔的907B，由早上7時至7時45分服務，共有四班車，不設回程班次：而由大埔頭開往灣仔的907C，由7時11分起至7時35分有四班車，傍晚5時55分和6時15分另有回程班次於金鐘站出發往大埔頭，兩條巴士線均行經西隧，並只在星期一至五提供服務。

有市民表示，乘坐新巴士線比預期中更早到達目的地，日後「可以搭晏一班車」。（蔡正邦攝）

Facebook專頁「大埔交通」成員，昨日已率先試搭這兩條巴士線。管理員之一向記者表示，他們的成員早上在大埔乘坐了907B線前往上環，也在傍晚由港島乘了907C線返回大埔，認為開線首日乘搭的人並不算多。專頁管理員解釋，兩條新線其實是舊線307C的「分拆線」，過往307C要「兜晒大埔區嘅屋邨」才上公路前往西隧，現時則分成兩線，因此能節省不少時間。

據他們觀察，早上及傍晚班次中車上乘客不多，也得知很多大埔居民並未知悉巴士線已經開通，「好多人唔知有得搭，同埋好多人唔知道搬咗站。」他們認為九巴可以加強宣傳，而昨日行車前往港島大致暢順，「有啲街坊話，比以前早咗去到港島，仲話之後可以搭返晏少少嘅班次。」不過，他們強調仍需繼續觀察巴士線實際的運作情況。