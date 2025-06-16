4款Jolly Rancher糖果或含可致癌礦物油　食安中心籲停售勿吃

食物環境衞生署今日（16日）表示，美國好時（Hershey）旗下糖果品牌「Jolly Rancher」4款產品或含可致癌礦物油，呼籲市民不要食用相關產品，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。



圖為英國FSA下令停售及食用的四款好時Jolly Rancher糖果。（網上圖片）

食環署今發文指，美國好時（Hershey）旗下糖果品牌「Jolly Rancher」4款產品或含礦物油（即飽和碳氫化合物和芳香族碳氫化合物，mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH)），呼籲市民不要食用。

產品資料如下：

（一） Jolly Rancher Hard Candy

（二） Jolly Rancher 'Misfits' Gummies

（三） Jolly Rancher Hard Candy Fruity 2 in 1

（四） Jolly Ranchers Berry Gummies

製造商：The Hershey Company



食環署食物安全中心發言人表示，英國當局發出通告指上述產品可能含有礦物油，即飽和碳氫化合物和芳香族碳氫化合物，不符合當地法例，正回收所有批次的相關產品。

經初步調查，食物安全中心確定本地一供應商（Wahcom Limited）曾進口其中一款受影響產品Jolly Rancher Hard Candy。該供應商已主動將受影響產品停售、下架及展開回收。食環署亦呼籲，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

根據《食物內礦物油規例》（第132AR章），任何人不得在擬出售供人食用的食品成分組合中使用或准許他人使用任何礦物油，或在配製擬出售供人食用的食品時使用或准許他人使用任何礦物油。

翻查報道，英國食品安全局（FSA）6月11日表示，美國好時（Hershey）旗下糖果品牌「Jolly Rancher」多款產品含有可能損害人體DNA、增加癌症風險的化學成分，長期大量攝取可能對人體健康構成風險。