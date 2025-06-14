英國：Hershey旗下糖果Jolly Rancher含致癌物　呼籲消費者停用

英國食品安全局（FSA）6月11日表示，美國好時（Hershey）旗下糖果品牌「Jolly Rancher」多款產品含有可能損害人體DNA、增加癌症風險的化學成分，因此呼籲當地即時停止出售及食用有關產品。



英國廣播公司（BBC）報道，FSA的聲明指，受影響的Jolly Rancher 產品包括：

圖為英國FSA下令停售及食用的四款好時Jolly Rancher糖果。（網上圖片）

Jolly Rancher Hard Candy；

Jolly Rancher 'Misfits' Gummies；

Jolly Rancher Fruity 2 in 1；

Jolly Rancher Berry Gummies

FSA表示，有關產品被驗出含有兩種不符合英國規定的化學物質礦物油芳烴（MOAH）與礦物油飽和烴（MOSH）。報道指很多糖果都有加入這兩款化學物質，防止糖果粘住，以及製造光滑效果。

當局提到，MOAH是一種基因毒性致癌物，可以導致基因受損，並有可能增加患癌機會，長期大量攝取可能對人體健康構成風險。

FSA指，好時在2024年起與英國政府部門合作，將有關產品下架，不過當地部分店舖仍繼續進口這些產品。聲明稱，目前食品安全風險仍低，因此沒有即時憂慮，但建議民眾假如持有這些產品，應避免食用，而是立即丟棄。執法部門亦會即時與供應或收到這些產品的商店接觸，確保對方可以即時將產品下架。

好時強調產品安全與品質是首要考慮，但指無法完全保證在美國生產的商品完全符合其他國家的規定。公司呼籲消費者從可信賴的零售商購買產品，確保產品來源與安全。