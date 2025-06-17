用切肉叉殺死女兒　患精神分裂母親認誤殺　押後判待取精神科報告

黃大仙慈正邨正和樓於2021年尾發生倫常慘案，一名患有精神分裂症的中年女保安，在住所內用切肉叉刺傷24歲女兒的腹部。警員接報到場時，女保安在居住樓層的走廊，坐在全身赤裸的女兒身上，稱：「 佢今日一定要死！」當時她雙手仍握著刀柄，刀鋒刺入女兒的腹部。女保安最終被警員制服，其女兒則被送院，最終傷重不治。女保安原被控1項謀殺裶，今(17日)在高等法院改認一項誤殺罪，案件押後至8月20日求情及判刑，以待索取她的兩份精神科報告，期間女保安續還押。



被告楊樂英（50歲，保安員），被控於2021年12月6日，在九龍黃大仙慈雲山道80號慈正邨正和樓某室，用一支31厘米長的切肉叉謀殺女子陳連琴。她基於「減責精神失常」，承認1項誤殺罪，獲控方接納。

鄰居聽到有人呼救 打開鐵閘 見事主全身赤裸 要求她幫忙報警

案情指，被告於中國內地出生，於1997年在中國湖南誕下事主陳連琴及其弟，並於三年後與二人的生父結婚。被告和一對子女隨後取得香港的居留權。自2019年起，被告與事主同住於案發單位。

在2021年12月6日凌晨3時左右，二人的鄰居李先生在睡夢中聽到有人大叫：「救命」和「走開」，因而被驚醒。其後，鄰居聽到有另一名女子罵人「賤人」，他打開木門，但看不到發生甚麼事。

同日凌晨3時10分左右，另一名鄰居陳女士聽到有人呼救，打開鐵閘後見事主全身赤裸地要求她幫忙報警。陳女士感到害怕，故隨即關上門，然後報警。

警員到場時 被告的雙手仍握著刀柄 刀鋒刺入事主的腹部

警員於凌晨3時30分左右到達現場，看到被告穿有一條染血的褲子，在走廊坐在全身赤裸的事主身上。被告跟救護員說：「 佢今日一定要死！」同時，她的雙手仍握著刀柄，刀鋒刺入事主的腹部。警員制服被告後，救護員將事主送往伊利沙伯醫院搶救。

事主到達醫院急診室時，醫生檢查發現事主的右腹部被刀刺穿，左背部有刀傷。當時事主昏迷，處於休克狀態，需要插喉及進行手術。手術時，醫生發現事主的腹部有30厘米深的傷口，相信由切肉刀完全刺入腹部造成，事主最終傷重不治。

被告遭拘留時情緒激動 在警誡下稱：「佢想害死我個仔，有人詐騙呃曬我啲錢。」

在被警方拘留期間，被告的情緒激動，亦語無倫次，表示其男同事與女兒有染。在警誡下，被告聲稱：「佢想害死我個仔，有人詐騙呃曬我啲錢。」

案情續指，被告於2007至2008年左右，有首次精神科記錄，診斷結果為患有精神分裂症，需要長期服用精神科藥物。被告於事發後再接受精神科醫生評估，結果亦為患有精神分裂症，症狀包括幻聽及妄想。根據精神科醫生觀察，被告犯案時受到精神病影響。

案件編號：HCCC215/2023