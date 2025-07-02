戲院結業｜6年內35間離場　逾半有白武士接手　中資院線乘虛攻港

【戲院結業/嘉禾戲院結業/嘉禾戲院/橙天嘉禾影城/電影/戲院】香港戲院行業正面臨嚴峻挑戰，結業潮一浪接一浪。《香港01》統計，自2020年新冠疫情爆發期間起計算，由百老匯數碼港戲院結業敲響寒冬第一槍，其後再有UA院線全線7間戲院結業，至今結業趨勢仍未停，連香港最歷史悠久、創立於1970年的昔日電影院線「一哥」嘉禾院線，也在近日全線結業。6年間，共有35間戲院停業或結業，部份已結業戲院獲其他院線接手「重生」，惟至少8間戲院舊址仍然丟空。



經過多輪戲院結業又重生「大洗牌」後，全港戲院及銀幕數目都出現大變化，由2020年有63間戲院減至現時50間，尚有3間獲接手即將重開，其中港島東區影響較大，共有4間戲院結業；銀幕張數則由304張下跌至254張，減少了50張，跌幅逾一成半。院線方面仍以MCL和百老匯為「龍頭」；有中資背景的影藝逆市急起直追，近年似有不斷擴展的趨勢，目前躍登成為第四大持有戲院的院線；最新更有上海星軼院線攻港，接手嘉禾其中3間戲院。



2021年UA院線全線結束營業。圖為旺角新世紀廣場UA戲院。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

戲院結業潮由2020年２月開始出現，其中百老匯數碼港戲院結業，成為「第一滴血」，大約相隔半年後(即同年8月)，再有筲箕灣L Cinema及九展星影匯先後結業。若論結業潮最大規模，肯定是UA院線旗下7間戲院，於2021年2月一次過全線退場，之後每年都有戲院宣布離場。

《香港01》翻查資料統計，由2020年截至今年7月1日，共有35間戲院停業或結業，追查這些戲院狀況，當中20間已由其他院線接手目前正在營運、或已宣布獲其他院線接手，即將重開，包括新光黃埔、影藝戲院（荷里活廣場）及同屬影藝院線的Megabox戲院；其中7間將會重建或會轉為其他行業用途、其餘8間目前仍然丟空。

MCL康怡戲院5月28日結業，有指該舖位已有新租戶接手，將經營親子遊樂中心。（《香港01》記者攝）

目前丟空的戲院中，多數原址已經荒廢或正在招租，包括去年年底宣布暫停營業的北角匯ACX戲院，仍有不少電影迷等待重開；不過，最新發現ACX戲院內部已有不少設施被拆去，似乎已有一段長時間乏人打理，不少廢置木板等建材棄置在走廊通道，疑似重開無期。

另一間於2022年結業的Cinema City銅鑼灣糖街VICTORIA戲院舊址，當年佔據地下和一樓位置，現時該兩層被「解體」改裝成數個舖位出租，其中一樓部份位置由健身中心「24/7 FITNESS」租用，已改為其他用途，地下位置有部份食肆，但面積最大的舖位仍未有租戶進駐。

網上有消息指，馬可孛羅酒店有意擴展至海運戲院原址。對此消息，海運戲院原址業主九龍倉集團表示，海運戲院原址的未來用途，暫時未有決定。

銅鑼灣糖街的Cinema city結業後遭「解體」出租，一樓位置成健身房24/7 FITNESS、地下最大舖位仍未有租戶入駐。（《香港01》記者攝）

前銅鑼灣糖街Cinema city遭「解體」出租，一樓位置成健身房24/7 FITNESS、地下最大舖位仍未有租戶入駐。（《香港01》記者攝）

北角匯ACX戲院去年年底宣布停業，惟內部已拆卸大部份設施，疑似重開無期。（《香港01》記者攝）

北角匯ACX戲院去年年底宣布停業，內部有不少設施已被拆去，似乎已有一段長時間乏人打理。（《香港01》攝）

▼9間目前丟空戲院▼



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▼6間涉重建或用於其他用途戲院▼



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經過多輪戲院結業、易手重生的大洗牌後，現時全港有50 間戲院，（未計算已獲宣布接手但未重開的影藝Megabox、影藝荷里活及承租嘉禾黃埔舊址的新光戲院），當中有4間為2020年後新開幕的戲院。對比2020年63間戲院（包括於當年8月結業的L cinema，該戲院2021年轉手重開），共減少了13間戲院，6年間跌幅約兩成；銀幕張數則由304張下跌至254張，減少了50張，跌幅逾一成半。

最近6年本港戲院數目，2025年數字未計3間即將開業的戲院。（《香港01》製圖）

當中影響較大的地區為港島東區，由2020年有6間戲院跌至現時只有2間，數量減少逾六成，其次為灣仔區及油尖旺區，分別減少兩間。雖然該兩區各少了兩間戲院，但目前戲院位置分布仍集中在油尖旺區，共有9間。至於民生地區包括觀塘區、屯門區及沙田區則多數有3至4間。

2025年及2020年本港戲院地區分布數。（《香港01》製圖）

院線方面，MCL院線佔比最多，有14間，比2020年時多3間；其次百老匯有13間，較2020年時少1間；英皇戲院則有9間，較5年前多3間。

不過，新一輪電影院線品牌大洗牌，中資及内地企業近年積極接手香港戲院。影藝院線自2021年成為國有企業紫荊文化集團成員後，近年不斷擴展，由5年前僅剩1間擴充至現今的4間（包括兩間即將開業的戲院），是原先4倍。最新接手3間嘉禾戲院的上海星軼影院則為内地第三大院線。

2025香港各院線戲院數目，包括3間待開業的戲院。（《香港01》製圖）

荷里活廣場MCL戲院結業後，由影藝院線接手，但暫時未知確實開業日期。（《香港01》記者攝）

雖有院線逆市擴充，但難掩戲院頹勢。6年内，除了UA全線結業外，原有7間戲院的嘉禾院線上月29日亦全線結業。Cinema City院線則有4間戲院結業，由2020年6間，跌至現時兩間。

尖沙咀海運戲院6月1日結束營運，56年歷史劃上句號，掛在入口上方的「海運戲院」招牌，在6月2日凌晨也拆掉。（資料圖片 / 梁鵬威攝）