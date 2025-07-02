戲院結業潮｜業主劈價助舖位重生　康怡MCL$161萬跌至$50萬變樂園

【戲院結業/嘉禾戲院結業/嘉禾戲院/橙天嘉禾影城/電影/戲院】近年有不少電影迷改在網上串流平台看電影，加上經濟不景，戲院收入大減，6年內已有35間戲院結業或停業，部份由其他院線接手或用作其他用途，《香港01》到各區巡視，發現目前仍有至少8間現時原址仍丟空。



戲院院線「大洗牌」，租金亦今時不同往日。以往有全港最貴租金戲院之稱的朗豪坊戲院，最高峰為臨結業前月租577萬元（ 時為朗豪坊Cinema city戲院），其後結業改由百老匯承租至今，租金已跌至500萬元以下，但估計仍是全港最貴；早前結業的mcl康怡戲院原月租161萬元，業主劈價至每月50萬元出租，變身室內兒童樂園。



不過，《香港01》亦發現，有戲院經營商讓戲院停業丟空，寧願每月蝕租金，也不讓戲院復業。



太古MCL康怡戲院5月28日結業，有傳親子遊樂中心將進駐該址。（資料圖片 / 夏家朗攝）

消費市場疲弱，加上昔日主要票房收入荷里活片戲荒，戲院入不敷支，2020年至今已有35間戲院退場。2020年UA院線全線結業時，全部戲院皆由其他院線接手，但近年各大龍頭院線已不像當時熱衷接手，目前至少有9間戲院丟空。

不少業主疑為租出舖位，又或保留戲院吸引人流，近年大幅減租，其中包括康怡廣場。mcl康怡戲院於5月結業，2020年時該址舖租為161萬，近年收入未抵租金。據香港電影業資料彙編2024，mcl康怡戲院年度票房約1,740萬，月均票房為145萬，尚未計算與發行商的分成、人工、水電費、管理費及其他雜費等，已月均虧損16萬。

MCL康怡戲院5月28日結業，有傳親子遊樂中心將進駐該址。（《香港01》記者攝）

翻查報道，mcl康怡戲院原址將以50萬出租予Kiztopia親子遊樂中心，為原先租金的三分之一，跌幅近七成。

另一邊廂，沒有租金壓力的戲院亦不願繼續經營。銅鑼灣總統戲院由新寶院線經營，於去年4月底結業。戲院舖位大業主是該院線經營者陳俊巖家族，故沒太大租金負擔，但仍選擇結業，現時該址已丟空一年。

截至結業前，戲院2024年累積票房近191萬，月均票房約48萬，假設該戲院跟發行商拆賬比率約五成，拆賬後收入約24萬。若該戲院有10位全職員工，每位月薪1.6萬，收入扣除薪金16萬，每月僅賺8萬，還需支付其他雜費，盈利或虧損全無定數。

香港電影工作者總會發言人田啟文表示，該戲院結業丟空主因是家族下一代不願再從事相關行業，但經營戲院為家族祖業，不願讓其他院線接手該址。翻查網上資料，該舖位現時正招租，租金為30萬。

北角ACX戲院寧蝕租也不重開？田啟文：暫停戲院營業利益較好

亦有影院即使租約期未完，寧願丟空戲院舖位白白交租，亦不願經營。北角ACX戲院去年11月稱內部裝修，暫時停業，惟至今仍未開業。《香港01》記者早前巡場時發現，該戲院門口已拉閘，亦未貼上任何裝修及重開告示。透過門縫查看，內部一片凌亂，地上佈滿拆卸物料，售票處的票房電視屏幕及身高牌皆被拆除。

2024的香港電影業資料彙編顯示，北角ACX戲院截至11月結業前的年度票房為269萬，月均票房約23萬。若計及分成、租金、薪金等支出，極大可能虧損。

北角匯ACX上年年底宣布停業，惟內部已拆卸大部份設施，疑似重開無期。（《香港01》攝）

田啟文透露，經營該戲院的公司原想發展娛樂事業，經歷人事變動及業務重組後，認為暫停戲院營業利益較好，惟租約未完，又未備好新業務，只能丟空繳交租金。田強調，該戲院為單一案例，不可放諸整個戲院業。《香港01》正就事件向經營該院線的宏寰文化傳播總監黃永峯查詢。

除了上述3間戲院外，朗豪坊戲院舖位及原CINEMA CITY銅鑼灣糖街VICTORIA戲院舖位亦大幅減租，或透過分間小單位的方式吸引租客。朗豪坊戲院前身由CINEMA CITY經營，當時月租最高達至577萬；結業後由百老匯接手，據悉現時月租減至500萬一下。

銅鑼灣糖街的Cinema city結業後遭「解體」出租，一樓位置成健身房24/7 FITNESS、地下最大舖位仍未有租戶入駐。（《香港01》記者攝）

CINEMA CITY銅鑼灣糖街戲院以月租200萬承租樂聲大廈地下至1樓，合共2層樓面。戲院結業後，原址遭解體成至少7個舖位出租。翻查報道，相關舖位由約133至10,910平方呎不等，租金則由2.6萬至54.5萬元。現時該物業1樓單位由健身室24/7 fitness承租，地下有兩、三間食肆商戶，惟多數舖位仍丟空。

戲院面臨困境，不同院線各出奇招冀開源節流。有院線舉行球賽直播、海外演唱會直播開拓客源與收入；亦有院線實行自助「無人戲院」節省開支。對於前者可否有效幫助戲院紓困，田啟文表示，該類活動為不定期活動，而且需逐次申請牌照，無法恆常地為戲院帶來收入，「戲院最重要的都是放戲」。

田啟文曾建議，港產片可分「戲院版」及「串流版」，觀眾只能於戲院觀看特定版本，目前相關措施正與業界商討中。他冀望業界願意一齊改革，共同推動措施。