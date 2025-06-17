Skytrax排名｜國泰航空升上百大最佳航空第3　HK Express港航上榜

國泰航空於2025年Skytrax「全球百大最佳航空公司」排名躍升兩名至全球第3，為近四年最高排名。卡塔爾航空、新加坡航空分別蟬聯第一和第二位。



國泰旗下的香港快運HK Express由去年119位大進步，今年成功躋身百大，位列第72位；香港航空也有進步，由去年排61位升至56位。



國泰航空於2025 年 Skytrax「全球百大最佳航空公司」榮獲第三。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

SKYTRAX公布2025年全球最佳百大航空公司前10名

排名 航空公司

1. 卡塔爾航空Qatar Airways（去年排名：1)

2. 新加坡航空Singapore Airlines（去年排名：2)

3. 國泰航空Cathay Pacific Airways（去年排名：5)

4. 阿聯酋航空Emirates（去年排名：3)

5. 全日本航空ANA All Nippon Airways（去年排名：4)

6. 土耳其航空Turkish Airlines（去年排名：7)

7. 大韓航空Korean Air（去年排名：11)

8. 法國航空Air France（去年排名：9)

9. 日本航空Japan Airlines（去年排名：6)

10. 海南航空Hainan Airlines（去年排名：12)

國泰航空於2025 年 Skytrax「全球百大最佳航空公司」榮獲第三。

國泰航空於2025 年 Skytrax「全球百大最佳航空公司」榮獲第三。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

國泰航空在Skytrax排名，在2022年疫情期間排全球第16位，到2023年通關後升至全球第8位，去年再進步至全球第5位，今年則升至全球第3，超越阿聯酋航空及全日本航空。

香港快運HK Express排名上升47級，由去年第119位升至今年72位，成為今年最大進步航空公司第3位，僅次於首兩位的星宇航空Starlux Airlines及ITA Airways。

國泰航空於2025 年 Skytrax於「全球百大最佳航空公司」榮獲第三。

卡塔爾航空（Qatar Airways）排第一。（Getty Images）