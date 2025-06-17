解放軍駐港部隊周六日開放軍營慶回歸　1.5萬參觀票明起微信發放

解放軍駐港部隊將於6月21日及22日（本周六及下周日）舉行「七一」軍營開放活動，開放昂船洲、石崗和新圍營區供市民參觀。部隊今晚（17日）公布，明日（18日）起將通過WeChat（微信）駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」，在線上發放1.5萬張參觀票。



解放軍駐港部隊將於6月21日及22日舉行「七一」軍營開放活動。圖爲解放軍駐港部隊去年「七一」軍營開放活動。（資料圖片 / 政府新聞處圖片）

明起每日3個時段通過微信公眾號「香江礪劍」線上預約參觀

今年7.1是香港回歸28周年，駐香港部隊將在6月21日及22日開放軍三個軍營，包括放昂船洲、石崗和新圍營區，讓市民參觀。開放期間將舉行升國旗儀式、軍樂隊列、軍事課目和裝備展示、訓練體驗、參觀駐軍展覽中心、文藝演出、軍營食品品嘗等。

是次活動共1.5萬張參觀票，香港居民可於明日起每日上午10時、下午3時、下午8時通過WeChat（微信）駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」線上預約。

▼開放時間▼



1. 昂船洲軍營（九龍深水埗區志昂路海軍基地）：6月21日、22日每日上午9時至下午1時開放，中午12時停止入營。



2. 石崗軍營（新界錦田公路250號）：6月21日、22日每日下午2時30分至6時30分開放，下午5時30分停止入營。



3. 新圍軍營（新界沙頭角路龍躍頭段）：6月21日、22日每日下午2時30分至6時30分開放，下午5時30分停止入營。

