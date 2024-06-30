七一｜解放軍駐港部隊開放軍營慶港回歸　27年來累計接待逾80萬人

為慶祝香港回歸27周年，解放軍駐港部隊6月28日至30日舉行「七一」軍營開放活動，分別開放昂船洲、石崗和新圍營區。這是駐港部隊第33次舉行軍營開放活動，包括今次活動在內，27年來已累計接待超過80萬名民眾入營參觀。



29日上午10時，駐香港部隊在石崗營區組織隆重升國旗儀式，軍樂隊列表演、拳術等課目展示隨後依次進行，精彩的展示贏得觀眾熱烈掌聲。軍營開放期間，部份武器裝備吸引觀眾駐足觀看，許多小朋友登上海軍艦艇、觀摩裝甲車輛、體驗模擬射擊，並踴躍與官兵合影留念。

在石崗營區，參觀者觀看了精彩的直升機飛行表演，現場掌聲陣陣。陸空聯合獵人戰鬥表演現場，駐軍官兵依托直升機實施索降，採取連貫演練方式進行意志訓練，和營救人質行動課目展示。

軍營開放已成為「品牌活動」 駐港部隊將豐富優化

駐港部隊展覽中心是觀眾爭相打卡參觀的熱門場館，不少人表示「夢起東方──中國夢．強軍夢．香江衛士」主題展覽內容豐富、形式多樣。

在昂船洲禮堂，觀眾欣賞駐軍官兵精心創排的主題文藝演出《我和我的祖國》。演出分為「盛世中國」、「美好香港」、「香江衛士」三部份，展現國家建設發展成就，以及香港從「由亂到治」走向「由治及興」的嶄新氣象。

駐港部隊表示，軍營開放活動已成為深受大家歡迎和喜愛的「品牌活動」，駐港部隊將不斷豐富優化軍營開放活動的內容，使更多市民特別是廣大青少年有機會走進軍營，加深對國家和軍隊的了解。