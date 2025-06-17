中學生研AI醫療輔助平台獲創科獎被指「請槍」　數字辦將全面調查

由中學生研發的AI醫療輔助平台「藥倍安心（Medisafe）」早前獲多項創科獎項，包括政府數字辦上屆香港資訊及通訊科技獎的「學生創新大獎」4獎。近日有人指該項目並非由研發者獨創，曾聘用外企幫助研發，掀起爭議。



政府數字辦表示非常重視該參賽項目的爭議，已要求籌辦機構香港教育城聯同標準保證小組委員會調查事件。私隱專員公署表示，就事件接獲一宗投訴，將根據既定程序處理。



近日有人指獲多項創科獎項的「藥倍安心（Medisafe）」並非由研發者獨創，曾聘用外企幫助研發，掀起爭議。（數字辦）

Medisafe為醫療輔助AI平台，載有覆蓋常用藥物的數據庫，人工智能可比對藥物數據庫、病人病歷、以及醫生處方，並就潛在風險作出提示，助醫生處方藥物。

該項目獲選今年第50屆「日內瓦國際發明展」銀獎，是「香港特區政府教育局代表隊」成員之一。教育局表示，局方資助機構香港資優教育學苑委託香港新一代文化協會，安排甄選及培訓學生參加今屆日內瓦國際發明展。

近日有人指獲多項創科獎項的「藥倍安心（Medisafe）」並非由研發者獨創，曾聘用外企幫助研發，掀起爭議。（數字辦）

教育局亦指出，香港新一代文化協會就甄選國際比賽學生代表設有評審機制，於去年12月舉行選拔賽，並邀請專家組成評審委員會，從80個項目中甄選出5個項目（共11位學生）參加比賽。局方表示，相關機構現正了解有關事件。

近日有人指獲多項創科獎項的「藥倍安心（Medisafe）」並非由研發者獨創，曾聘用外企幫助研發，掀起爭議。（網頁截圖）

數字辦則表示，非常重視該參賽項目的爭議，已要求籌辦機構香港教育城聯同標準保證小組委員會調查事件。私隱專員公署表示，就事件接獲一宗投訴，將根據既定程序處理。

研發者4月接受《香港01》訪問時提到，研發項目的起因是留意到有涉及錯配藥物的新聞，希望找到方法避免問題。另外，現時市面上並沒有類似項目能夠自動比對處方及病人病歷，因此項目屬首創。