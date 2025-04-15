日內瓦發明展教局中學代表隊獲4獎　聖保羅男女中學推AI免配錯藥

第50屆日內瓦國際發明展於4月9日至13日期間在瑞士舉行，展出來自超過40個國家或地區近千項發明品及產品。教育局資助機構「香港資優教育學苑」委託「香港新一代文化協會」組織香港特區政府教育局代表隊（中學生），透過比賽選出5個項目參展，向國際社會展示本港STEAM教育成果。代表隊由7間學校共11位學生組成，獲得3項銀獎及1項銅獎。



聖保羅男女中學學生潘浠淳是其中一位銀獎得主，其醫療輔助項目「Medisafe」使用人工智能對比醫生處方藥物及病人病歷，若發現藥物有潛在風險就會發出提示。潘同學表示，現時已經有醫生試用項目，為逾千名病人處方藥物，至今系統未有出錯，準確度達百分之百。



有項目程度達大學水平 參觀教授感驚訝

香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺致詞時表示，今次是協會第三次組織學生實體到當地參加發明展，認為獎項證明香港在STEAM方面人才輩出，以及香港學生的創科水平已經達到國際級別。香港資優學苑院長黃金耀是有份甄選作品的評審之一，他指日內瓦國際發明展與一般創科比賽不同，強調創新性及應用性，有就此調整賽前培訓重點，要學生講得出項目的應用性及能夠推出市場，又向學生強調雖然比賽已經完結，但並非真正的完結，因為同學可以於升讀大學後改善項目並將項目商業化。

九龍真光中學學生黃心怡接受訪問時表示，展覽時有大學教授於參觀他們的攤位後表示驚訝，因為項目與癌細胞相關，程度與大學研究相當。她又提到現場有大學教授提出可以提供測試資源，未來有可能做到動物測試，對此感到高興。英皇書院張學賢同學就指，不少參觀者都驚訝香港學生擁有如此高的創科能力，認為這很值得自豪，又提到展覽期間有商人主動了解其項目成本效率，又就銷售策略及專利提供建議。拔萃女書院林浩澄同學就指，參展能夠與來自世界各地的人交流，得到不同意見，亦可以趁機參觀當地，有感大開眼界。

Medicare：逾97%醫生推介繼續使用

聖保羅男女中學潘浠淳同學憑醫療輔助項目「Medisafe」獲得銀獎。（盧勁揚攝）

潘浠淳同學的醫療輔助項目「Medisafe」已經載有覆蓋常用藥物的數據庫，醫生使用項目為病人處方藥物時，人工智能就會比對藥物數據庫、病人病歷、及醫生處方，就潛在風險作出提示，以至是提供具體建議，例如減少用量或使用其他藥物取代。她曾向78名醫生諮詢項目的建議，其中76位推介繼續使用。

她又提到，研發項目的起因是留意到有涉及錯配藥物的新聞，希望找到方法避免問題。另外，現時市面上並沒有類似項目能夠自動比對處方及病人病歷，因此項目屬首創。

自動化急救機械人：避免施救者不懂或不敢進行心肺復甦

潮州會館中學的楊敬謙同學（左）及林雨軒同學（右）憑「自動化急救機械人」獲得銅獎，其項目可以避免施救者於使用自動體外去顫器（AED機）時，因不懂得或不敢進行心肺復甦（CPR）而導致傷患失救。（盧勁揚攝）

潮州會館中學的林雨軒同學與楊敬謙同學憑「自動化急救機械人」獲得銅獎，項目的機械人配有自動體外去顫器（AED機），亦有裝置可以進行心外壓及氣泵輸送空氣以進行心肺復甦（CPR）。機械人會安裝在手推車上，方便於有需要時搬運到其他地方使用。不計算AED機，現時每套機械人的成本約為1600至2300港元。

林雨軒指，項目起源是看到新聞有不少人暈倒後失救死亡，希望未來機械人可以取代一般AED機，廣泛設置於公眾地方，一旦有人暈倒就可以用於救人。

5個項目由80個報名項目選出 另外5個即將赴美參賽

為選出學生組成代表隊，香港新一代文化協會於2024年12月24日舉辦了「國際科學比賽2025香港賽區選拔賽」，並邀請了9位專家或學者組成評審委員會，從34間本地學校和8間國際學校提交報名的80個項目之中選出17個項目進入決賽，最後再甄選出其中5個項目參加日內瓦國際發明展，並選出另外5個項目參加將於5月中旬在美國俄亥俄州哥倫布市舉行的「第76屆再生元國際科學與工程大獎賽（ISEF）」。