2025本地西瓜節周五開鑼　新品種「熱研2K」皮薄多汁　甜度達12度

「2025年本地有機西瓜節」本周五（20日）至下周一（23日）一連4日於青衣城舉行，漁護署今年推介四款特色有機西瓜，包括「熱研2K」、「哈蜜」、「超甜黑美人168」及「黛安娜」。「熱研2K」為最新推介品種，由內地研發。漁護署指，皮薄多汁的「熱研2K」不適合長期運輸，所以最適合本地農友種植及賣給市民。



漁護署今年推介四種有機西瓜，包括「超甜黑美人168」（左1）、「黛安娜」（左2）、「熱研2k」（左3），以及「哈蜜」（左4）。「熱研2k」為最新推介的特色西瓜，是中國熱帶農業科學院的研發之一。（馮藹怡攝）

四款有機西瓜品種 最新推介「熱研2K」

新品種「熱研2K」西瓜，外型呈橢圓形，擁有鮮綠色的果皮及深綠色的條紋。其果肉為清甜的紅色，且被薄皮包裹著，糖度足足有12度。

同樣呈橢圓形的西瓜「哈蜜」，果皮呈綠色並帶有深色條紋，特別適合栽種。其果肉正如名字一般，擁有與哈密瓜一樣的橙黃色；而糖度約10度，較為清甜。

已推介多年的皇牌西瓜「超甜黑美人168」深受農友歡迎，因為其容易栽種且生產穩定。「超甜黑美人168」的體型與「熱研2K」相似，而且甜度也是約12度。

另一款同是推介多年的「黛安娜」西瓜，果皮為鮮黃色並帶有斑條，外觀較為吸引。它的果肉鮮甜，色澤鮮紅，早熟高產的特質深受農友歡迎。

記者試食新品種「熱研2K」西瓜後，覺得整體較為清甜，而且多汁爽脆，值得一試。而其他三款西瓜亦都清甜可口，喜愛西瓜甜度較高的市民，不妨可以試下推介多年的皇牌西瓜「超甜黑美人168」。

記者試食新品種「熱研2k」（左3）西瓜後，覺得整體較為清甜，且多汁爽脆，值得一試。（馮藹怡攝）

新品種西瓜不便運輸 本地農友直接栽種

漁護署農業主任（園藝）王敏維指，新品種「熱研2K」西瓜是中國熱帶農業科學院的研發之一，但這款西瓜皮比較薄，不適合長期運輸，香港農友就選擇直接栽種售賣給市民。

她續指，今年西瓜節約有40至50個農戶參加，反應熱烈。而今年西瓜的售價亦與往年大同小異，每個大約40至50元一磅，較適合2-4人的小型家庭享用。

另外，王敏維又表示，在西瓜節售賣的西瓜都會即場去測試甜度，測試完畢後便會將甜度貼紙貼在西瓜上，方便市民得知西瓜糖度，「令市民食得安心、買得安心。」

王敏維即場測試「超甜黑美人168」（左1）的甜度，該甜度為11.6度。（馮藹怡攝）

農場搭棚種植三款西瓜 收成超一百個

位於大埔的小蜜蜂有機農場的負責人丁太和農友張先生，在農場種植了三款特色西瓜，包括新款「熱研2K」，以及推介多年的「超甜黑美人168」和「黛安娜」。他們指，今年三款西瓜的收成量超過一百個。

被問到今年天氣變化大、會否影響到西瓜收成，張先生就表示未有太大影響，因為在西瓜田上搭了棚，能夠防止雨水進入田地；即使雨水進入田地，亦都有排水系統協助排水。

農戶張先生（右一）表示今年本港天氣對於西瓜收成未有太大影響。（馮藹怡攝）

負責人丁太建議市民已切開的西瓜最好即日吃完，若未能全部吃完，放進雪櫃2至3日相信也不影響口感。她也期望今年收成的西瓜能夠在西瓜節「全部賣曬」。

小蜜蜂農場負責人丁太期望今年收成的西瓜可以在西瓜節「全部賣曬」。（馮藹怡攝）

市民可循多種途徑購本地優質產品

王敏維表示，今年西瓜節亦邀請了本地多個不同的農墟參與，提供更多機會給農友與市民接觸，讓市民獲知有關農墟的資訊及購買本地優質產品的途徑。

如果市民不方便前往農墟，亦都能夠透過「本地魚菜直送」網頁及手機應用程式向蔬菜統營處訂購本地農產品；或透過香港有機資源中心網頁，聯絡種植有機西瓜的認證有機農友購買。