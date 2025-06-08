保鮮紙包西瓜 專家提醒面層要切掉！保鮮紙包食物盛器只裝7分滿？

隨手可得的保鮮紙（又稱保鮮膜），是保存食物的好夥伴，不過無毒教母譚敦慈提出警告保鮮紙與食物直接接觸可能導致塑化劑溶出，即使在低溫環境下仍有風險。



台灣無毒教母譚敦慈近日在《健康零距離》節目中提到，她堅持不使用保鮮紙，若購買的肉類、蔬菜上有保鮮紙包覆，一定會先將保鮮紙移除並清洗食材。

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對於夏季盛產的西瓜，許多商家會用保鮮紙包覆切面，她建議將接觸過保鮮紙的果肉薄薄切除，之後將西瓜切小塊放入保鮮盒冷藏，既能避免細菌滋生，也可節省雪櫃空間。

針對剩菜的保存，譚敦慈特別提醒，不要讓食物直接接觸保鮮紙。她建議將剩菜放入較深的碗中，最多裝至七、八分滿，確認食物不會碰觸到保鮮紙後再覆蓋。

雪櫃使用5大原則（按圖看清👇👇👇）

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台灣營養師黃品瑄也在Facebook發文指出，即使是號稱耐高溫的保鮮紙，仍可能釋出塑化劑。她建議，使用保鮮紙時應與食材保持2至3公分的距離，尤其是高溫、油性或酸性食物更要特別注意。若需要微波加熱，應使用標示可微波的產品，並記得留出氣孔讓蒸氣散出。

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