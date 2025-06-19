紅磡奪命車禍｜印度裔司機被控危駕致死等四罪　准保釋9.11再訊

紅磡日前發生奪命車禍，一輛中型密斗貨車疑落斜失控剷上巴士站，釀成一死一傷，一名50歲女途人被捲入車底傷重不治。一名被指為肇事司機的印度裔男子事後被捕，並遭控以危險駕駛引致他人死亡等4罪。案件今（19日）於九龍城裁判法院首次提堂，裁判官陳志輝應控方申請，將案件押後至9月11日再訊，被告准以一萬元現金保釋，保釋條件包括不得離港、須交出旅遊證件、要每星期三天到屯門警署報到，期間不得駕駛。



被告Singh Manjit（49歲，貨車司機），被控1項危險駕駛引致他人死亡、1項發生交通意外後沒有停車（有人受傷及造成損害），指他於2025年6月17日，在香港九龍紅磡漆咸道北近平治街在道路上危險駕駛車輛輕型貨車，引致女子陳麗死亡，以及女子陳麗、女子徐沚悠受傷及平治街巴士站受到損害，而沒有停車。

被告亦被控在意外後而沒有報案

被告另被控1項發生有人受傷的意外後而沒有報案，以及1項在取消駕駛資格期間駕駛，指他在取消駕駛資格期間駕駛，並於在上述意外發生時，沒有在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向警務人員報告該意外。

案件編號：KCCC1517/2025

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