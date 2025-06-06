港深西部公路車禍｜31歲交通警墮橋重創　一名城巴車長涉危駕被捕

港深西部公路今午（6日）發生嚴重車禍，有警車協助處理故障城巴時，遭另一輛巴士直撞，一名警員閃避而「跳橋」，飛墜15米下泥地，嚴重受傷；另外，車長連巴士乘客至少10人受傷。多輛救護車到場救援。



據了解，一名巴士車長涉嫌「危駕導致他人嚴重受傷 」被捕。警務處處長周一鳴正趕往醫院探望重傷警員。消息稱，重傷男警31歲，2014年加入警隊，加入新界北交通管制組兩年。



港深西部公路發生嚴重交通意外，一輛警車被追撞，警員為閃避跳落橋底重傷。（小紅書圖片）

案發於今日（6日）下午約5時24分，據報車禍在港深西部公路近廈村路、新圍污水處理廠對開發生，涉及兩輛巴士與一輛警車。據了解，意外中一名警員嚴重受傷，初步清醒，由救護車急送屯門醫院搶救；另車長連巴士乘客至少10人受傷。多輛救護車到場救援。

現場消息稱，一輛城巴因故障壞車，有警車接報趕抵協助，惟警員落車處理期間，突有另一輛城巴駛至，收掣不及追撞警車，其間亦波及另一輛的士。一名警員閃避期間「跳橋」保命，飛墜15米橋下的泥地，頭、口浴血、骨折重創，傷勢嚴重，幸意識清醒，仍能對答。警方正調查意外原因。

重傷警員被送往屯門醫院。（王譯揚攝）

重傷警員被送往屯門醫院。（王譯揚攝）

受意外影響，港深西部公路（往深圳灣口岸方向）近廈村的部份行車線，現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。