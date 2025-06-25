香港基因組中心｜基因組醫學國際會議　匯專家 展優勢 謀創新

基因組醫學是現今醫學界最具發展潛力的範疇之一，有助精準診斷疾病成因，制定個人化治療方案，並推動新藥研發及應用，為病人帶來新希望。香港基因組中心將與國際權威攜手於2025年11月17日（星期一）舉辦「基因組醫學國際會議」（國際會議），透過業界盛事，展現香港獨特的醫學和科研優勢。這有望推動香港與世界各地醫學專家交流協作，加快普及基因組醫學，共同為社會大眾開創健康未來。

是次國際會議是香港基因組中心首次聯同國際罕見病協會（Rare Diseases International）及全球最具影響力醫學期刊《刺針》與協會組成的《刺針》罕見病專家委員會（The Lancet Commission on Rare Diseases）合辦的主題峰會，將雲集超過20個國家和地區的業界領袖，除了本地專家學者，亦將包括中國內地、歐洲、北美、南美及澳洲等地翹楚。

多位重量級講者將聚焦臨床遺傳學、罕見病、基因組醫學、人工智能、數據共享、倫理法規等全球熱門議題，深入討論最新學術成果及實踐經驗。會議更特設專題演講環節，交流內地與香港的經驗，除了分享「香港基因組計劃」的本地案例，展示個人化醫療在心肌病變和腎病等常見病的臨床應用，亦將探討內地罕見病的發展，以及粵港澳大灣區藥物研發的機遇，帶動區域合作和創新。

香港基因組中心行政總裁羅思偉醫生表示：「香港基因組中心在香港特別行政區政府醫務衞生局支持下，一直與衞生署、醫院管理局及大學醫學院等持份者緊密合作，全力推動本港基因組醫學發展。中心在醫學研究、臨床應用及國際協作等多方面已取得顯著進展，包括為基因組計劃成功招募超過47,000名參加者、持續擴展以華南地區人口為主的基因組數據庫、累積臨床應用案例，以及設立協同研究平台等。這些成果充分展現香港在基因組醫學領域的實力和優勢，有助促成是次我們與國際權威的合作。」

羅醫生續指：「我們非常榮幸能夠成為國際罕見病協會及《刺針》罕見病專家委員會的合作夥伴，共同籌辦這項業界盛事。基因組醫學的應用層面非常廣泛，從常見病到罕見病，以至從臨床診斷、治療、預防疾病到個人化健康管理，均能有所助益。這次會議將為世界各地的醫療專家、學者和研究人員建立重要平台，交流知識經驗，推動多元協作，共謀醫療創新，以期為本地、亞洲以至全球病人帶來更大福祉。」

國際會議為期一天，預計將吸引近 300 名業界人士參加。《刺針》罕見病專家委員會將緊接於11月18至19日在香港舉行年度大會，進一步討論和深化跨地域協作。這是委員會成立後首度於亞洲舉辦年度大會，進一步彰顯香港在領導國際醫療創新的獨特地位。如對國際會議有任何查詢，歡迎聯絡香港基因組中心（symposium@genomics.org.hk）或《刺針》罕見病專家委員會（lcrd@rarediseasesint.org）。

(資料及相片由香港基因組中心提供)