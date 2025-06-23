長者醫療券大灣區增兩珠海試點　周四起擴展至珠海醫院、中山五院

位於珠海市的中山大學附屬第五醫院（中山五院）和珠海市人民醫院（珠海醫院）星期四（6月26日）起納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，合資格香港長者可以使用長者醫療券，支付指定科室的門診醫療護理服務費用。計及兩個新增服務點，粵港澳大灣區內服務點增至11個，超過178萬名合資格的香港長者受惠。



政府正積極與餘下10間在上月獲納入「試點計劃」的醫療機構推進準備工作，預計可於今年下半年陸續開始接受長者醫療券。，日後，連同香港大學深圳醫院的一院兩點，合資格長者可以在大灣區內地城市合共21個服務點使用醫療券。



「長者醫療券大灣區試點計劃」粵港澳大灣區內服務點增至11個，超過178萬名合資格的香港長者受惠。（資料圖片/盧翊銘攝）

位於珠海市的中山大學附屬第五醫院（中山五院）。(中山五院網站圖片)

在中山五院，醫療券將適用於其16個指定科室的門診醫療護理服務，包括內科、外科、骨科、心血管病科、神經科、婦科、中醫科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉及頭頸外科、口腔科、康復醫學科、精神心理科、臨床營養科、健康管理中心及急診醫學科。

至於在珠海醫院，醫療券則會適用於內科、外科、骨科、婦科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、中醫科、康復醫學科、急診醫學部、全科醫學科、健康管理中心、皮膚科、心理諮詢科及臨床營養科共15個指定科室的門診醫療護理服務。

珠海市人民醫院（珠海醫院）。（網站圖片）

香港李先生陪同妻子在長者醫療券新試點啟動首日，便北上深圳體驗眼科檢查服務。李先生表示，對深圳醫療有信心。（歐嘉樂攝）

長者醫療券計劃下的配偶共用醫療券安排和「長者醫療券獎賞先導計劃」同樣適用於中山五院和珠海醫院。收費均以人民幣結算，醫療機構會為長者申報使用醫療券，並按每月更新的換算率計算需扣除的港元醫療券金額。醫療機構會於收費處標示計劃下每月的指明換算率，供長者參考。

政府發言人提醒，長者不可同時使用醫療券和國家醫療保險支付同一次醫療服務的費用。在內地使用醫療券的適用範圍跟在香港一樣，不包括住院服務、須預先繳費的醫療服務及日間手術程序。醫療券不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品，更不可兌換現金。