捐贈食物去哪兒﹖惜食堂智能食物捐贈機一嘟即捐　鼓勵養成新習慣

過時過節，親友送來的禮盒堆積如山，執拾廚櫃時又發現幾包早前買落的米粉、餅乾和罐頭，想將閒置乾貨轉贈有需要人士，但又覺得程序麻煩？惜食堂的智能食物捐贈機已經進駐各大商場和屋苑，輕輕鬆鬆一嘟即捐。你所捐出的食物，將會展開一段重生之路，化身飯餐、速凍餐、食物包，讓基層市民及有需要人士得到溫飽！



智能捐贈機 想捐就捐「零門檻」

惜食堂自2021年起獲滙豐銀行慈善基金全力支持，推行了全港首個智能食物捐贈項目「智・惜食夥伴」，並將智能食物捐贈機及食物收集箱設置在商場或屋苑之中，計劃三年間便成功「拯救」超過12.3萬公斤食物。市民無需預約，只需使用八達通或會員二維碼，即可啟動設備，隨時隨地完成捐贈，讓行善變得前所未有地簡單。奧海城街坊Amy，大約每一個月就會和女兒一起，將家中整理出來的食物帶來捐贈。「有時發現家中有多餘罐頭，就會拿過來捐贈。」

Amy表示操作過程非常簡單，無需花費太多時間。「指示都好清晰，跟住個螢幕撳就得，嘟一嘟八達通就捐得。」除了不想浪費食物，推動Amy持續捐贈的，更是一份「幫到人」的心意。

Amy會跟身邊的朋友提起這個方便的捐贈渠道，希望能讓更多人參與其中。

這個創新的概念更啟發了不同企業夥伴的加入。惜食堂與百佳超級市場携手於2022年推出的「智賞捐」，是本港超市首個智能食物捐贈項目，現時已在65間百佳分店設置捐贈機，會員每捐贈1公斤食物更可獲50分易賞錢積分用作購物，亦可將積分捐贈予惜食堂，計劃至今已捐出近12萬公斤食物。信和集團亦積極響應捐贈食物給社會上有需要的人，於屯門市廣場、奧海城、荃新天地和YM²裕民坊設置捐贈機。而S⁺ REWARDS會員透過捐贈機捐贈食物，即可賺取S⁺ REWARDS點數，亦可選擇將點數直接轉換為金錢捐贈予惜食堂，鼓勵巿民將食物捐贈培養為一種生活習慣。

百佳「智賞捐」

S⁺ REWARDS會員透過捐贈機捐贈食物可賺取點數，回饋惜食堂。

多元膳食 方便營養兼備

當你將家中閒置的食物投入智能食物捐贈機或食物收集箱後，它們的旅程才剛剛開始。第一站，是嚴格的安檢。惜食堂的食物回收員及物流團隊會定時從全港各區的捐贈點，將收集到的食物運送至倉庫進行格檢查，確保包裝完好無缺，並且未過最佳食用日期。確認安全後，工作人員便會細心將食物按種類分揀，為它們的下一步旅程做好準備。

為收集到的食物進行分類。

部分適合烹煮的食材，如米、麵、各種調味料等，會被送到惜食堂的中央廚房，每日製作超過20,000份新鮮有營的膳食，而即將啟用的「惜食堂賽馬會食品製作中心」，更以每日製作40,000份膳食為目標。屆時除了傳統的熱餐和速凍餐，更會推出軟餐、餃子、湯包等多元化產品，確保在美味之餘，熱量與營養素都能達標。產量倍增，也意味著對市民食物捐贈的需求將同步增加。

中央廚房每日製作超過20,000份膳食。

最後，熱騰騰的飯餐會透過惜食堂的社區中心，以及超過230個慈善機構合作伙伴（如長者中心），直送有需要人士手上。為了讓服務使用者能更靈活地安排用餐時間，惜食堂2019年獲滙豐銀行慈善基金支持，設立名為「豐膳坊」的中央食物製造工場，引入先進的速凍技術，將部分回收食材製作成「速凍」系列膳食及湯水。這些速凍餐絕無添加防腐劑，保質期卻可長達五日，讓使用者能隨時在家中輕鬆翻熱享用。去年，計劃更獲加碼支持，推出為期三年的「豐膳蜜蜜餸」社區計劃，在多個相對低收入的社區設置速凍餐自助提取機，讓街坊能更方便、更有尊嚴地領取食物。

「豐膳蜜蜜餸」社區計劃。

至於那些未能用於烹飪的乾貨，如零食、餅乾、飲品等，則會被分裝成「食物包」，透過24小時運作的自助惜食站，以及結合了食物拯救與零售概念的迷你超市「米仔站」等不同渠道，每日為社區提供約6,500份食物支援。在「米仔站」，服務使用者可像逛超市一樣，使用會員手機App中的「米仔幣」，免費兌換心儀的食物，過程輕鬆自在。

「米仔站」如一間迷你超市，有需要人士可利用「米仔幣」兌換心儀食物。

想親身參與「一份捐贈，等於一份溫飽」的愛心轉化嗎？全港食物回收點已超過140個。立即行動，捐贈剩餘食物，為社區中有需要人士出一分力！

瀏覽惜食堂網站，尋找離你最近的食物回收點︰https://www.foodangel.org.hk/food_rescue.php

(資料及相片由客戶提供)